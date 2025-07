FÉstival terá mais duas edições em agosto, em Tambaú e Sorocaba

O FÉstival, iniciativa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo voltada às expressões culturais cristãs, terá duas novas edições em agosto: no dia 20, em Tambaú, e no dia 23, em Sorocaba. Com entrada gratuita e produção da Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA), o evento segue em circulação pelo interior paulista, reunindo música e atividades voltadas à fé.



Em Tambaú, o FÉstival integra o aniversário de 127 anos do município. A partir das 19h, no Recinto de Eventos Antônio Calicchio, apresentam-se Ebert Bispo, cantor, compositor e multi-instrumentista com passagens por bandas de Aline Barros e Thalles Roberto, e Eli Soares, com mais de uma década de carreira e duas indicações ao Grammy Latino.

No dia 23, o evento será realizado em Sorocaba, no Recinto de Eventos do Paço Municipal, a partir das 16h. Sobem ao palco 3 Palavrinhas, voltado ao público infantil, Victin, Paulo César Baruk, com 20 títulos lançados, e Cassiane, intérprete do hit “500 Graus”. A edição de Sorocaba também contará com espaço imersivo para vivências ligadas à fé e atividades recreativas para crianças.



A primeira edição de 2025 ocorreu em maio, em Santa Bárbara d’Oeste, com apresentações de Fhop Music, Lukas Agustinho, Eyshila e Isaias Saad. O evento atraiu 16 mil pessoas e incluiu atrações para o público infantil, feira de economia criativa e praça de alimentação.