Carretas de Mamografia oferecem exames gratuitos em cinco regiões durante o mês de agosto; confira

O programa Mulheres de Peito quer ampliar o diagnóstico e o tratamento precoce do câncer de mama com o exame gratuito para as mulheres com idade entre 50 e 69 anos. Foto: Divulgação/Governo de SP

A Carreta da Mamografia, iniciativa do Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), oferecerá mamografias gratuitas nas regiões da Baixada Santista, Bauru, Piracicaba, Sorocaba e Taubaté, no mês de agosto.

O programa Mulheres de Peito quer ampliar o diagnóstico e o tratamento precoce do câncer de mama com o exame gratuito para as mulheres com idade entre 50 e 69 anos apenas com a apresentação do RG e cartão SUS. Pacientes entre 35 e 49 anos e acima de 70 anos devem apresentar, também, o pedido médico.

O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com disponibilização de até 50 senhas por dia. Aos sábados, o horário é das 8h às 12h, com atendimento de até 25 mulheres, exceto feriados. A distribuição de senhas é feita por demanda espontânea e por ordem de chegada.

Em caso de alteração no exame, as pacientes são encaminhadas a um serviço de referência do SUS para a realização de exames complementares ou tratamento.

As Carretas de Mamografia, iniciativa da Secretaria de Estado de Saúde (SES), registraram um aumento de 40% nos exames de prevenção e diagnóstico do câncer de mama no Estado de São Paulo, em 2024. Foram realizados 34.605 exames, frente a 24.690 em 2023.

O itinerário das carretas pode ser acessado por meio do site e aplicativo do Poupatempo, disponível para Android e iOS.

Mulheres de Peito

As mulheres paulistas, com idades entre 50 e 69 anos, também podem marcar seus exames de mamografia sem necessidade de pedido médico e de forma gratuita pelo SUS (Sistema Único de Saúde). Para realizar o agendamento do exame, basta ligar para o número 0800 779 0000. A mamografia é marcada via Sistema Informatizado de Regulação do Estado de São Paulo.

Carreta da Mamografia em Elias Fausto

Data: 4 a 16 de agosto

Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e, aos sábados, das 8h às 12h (exceto feriados)

(no dia 4 o atendimento começa às 13h)

Endereço: Rua Antônio José Malaquias, n 22 – Centro – CEP: 13350-000 – (em frente a feira livre) – Elias Fausto – SP

Carreta da Mamografia em Praia Grande

Data: 5 a 16 de agosto

Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e, aos sábados, das 8h às 12h (exceto feriados)

Endereço: Rua Thomé de Souza, nº1313 – Aviação – CEP: 11702-840 – (CEMAS: – Centro de Especialidades Médicas Ambulatoriais e Sociais) – Praia Grande – SP

Carreta da Mamografia em Botucatu

Data: 5 a 16 de agosto

Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e, aos sábados, das 8h às 12h (exceto feriados)

Endereço: Rua Dr. Gaspar Ricardo, nº 181 – Vila dos Lavradores – CEP: 18609-055 – (Centro de Saúde Escola) – Botucatu – SP

Carreta da Mamografia em Itirapina

Data: 5 a 16 de agosto

Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e, aos sábados, das 8h às 12h (exceto feriados)

Endereço: Praça Central de Itirapina (Rua 05 com avenida 03) – CEP: 13530-000 – Itirapina – SP

Carreta da Mamografia em Paraibuna

Data: 5 a 16 de agosto

Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e, aos sábados, das 8h às 12h (exceto feriados)

Endereço: Praça Manoel Antônio de Carvalho – Centro – CEP: 12260-00 – Paraibuna – SP

Carreta da Mamografia em Itapeva

Data: 18 a 30 de agosto

Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e, aos sábados, das 8h às 12h (exceto feriados)

(no dia 18 o atendimento começa às 13h)

Endereço: Praça Zico Campolim – Vila Ofélia – CEP: 18400-814 – Itapeva – SP

Carreta da Mamografia em Mongaguá

Data: 19 a 30 de agosto

Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e, aos sábados, das 8h às 12h (exceto feriados)

Endereço: Avenida Dudu Santana – Centro – (Em frente a Praia do Centro) – CEP: 12180-000 – Mongaguá – SP

Carreta da Mamografia em Rio das Pedras

Data: 19 a 30 de agosto

Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e, aos sábados, das 8h às 12h (exceto feriados)

Endereço: Rua Prudente de Moraes – S/N – Praça da Matriz – CEP: 13390-000 – Rio das Pedras – SP

Carreta da Mamografia em Natividade da Serra

Data: 19 a 30 de agosto

Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e, aos sábados, das 8h às 12h (exceto feriados)

Endereço: Rua Lindolfo Fernandes de Castro S/N – Centro – CEP: 12180-000 – (Em frente a Prefeitura) – Natividade da Serra

SP Por Todas

SP Por Todas é um movimento promovido pelo Governo do Estado de São Paulo para ampliar a visibilidade das políticas públicas para mulheres, bem como a rede de proteção, acolhimento e autonomia profissional e financeira que viabiliza serviços exclusivos para elas.

Essas frentes estão nos pilares da gestão e incluem novas soluções lançadas em março de 2024. Um dos destaques é o auxílio-aluguel de R$ 500 para vítimas de violência doméstica. Também houve ampliação do monitoramento permanente de agressores com uso de tornozeleiras; o lançamento do aplicativo SPMulher Segura, que conecta a polícia de forma direta e ágil caso o agressor se aproxime; e a criação de novas salas da Delegacia da Defesa da Mulher 24 horas.

O Governo do Estado ampliou linhas de crédito para elas e ampliou a entrega das Casas da Mulher Paulista, que oferecem serviços de apoio psicológico e capacitação profissional. A gestão paulista ainda implementou o protocolo Não Se Cale para acolhimento imediato e combate à importunação sexual em bares, restaurantes, casas de show e similares, formando equipes em um curso online oferecido gratuitamente aos profissionais do setor.