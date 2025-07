Rondônia revoluciona a agricultura familiar com tecnologia de ponta

Asustentabilidade no campo e alta tecnologia dos serviços prestados pelo governo de Rondônia caminham lado a lado no estado, resultando em uma agricultura familiar mais forte e próspera. O Sistema de Gerenciamento de Ater (Sigater) é um exemplo para o Brasil, e está sendo replicado em outros estados. É um banco de dados moderno que permite atendimento rápido e preciso, bem como a tomada de decisões estratégicas.

O governador Marcos Rocha, ressaltou que Rondônia se transformou em um dos estados de maior desenvolvimento agrícola do país, combinando a dedicação dos produtores rurais e as ações de apoio do governo, inclusive com inovações e tecnologia, a exemplo do Sigater. ‘‘É um sistema que permite o governo do estado conhecer com precisão o perfil da agricultura familiar e desenvolver políticas públicas voltadas para atender suas necessidades, e está contribuindo para o sucesso das cadeias produtivas.’’

PRECISÃO E AGILIDADE

O Sigater, utilizado pela Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater-RO), foi uma decisão do governo de Rondônia que, em 2019, oportunizou um salto na modernização do monitoramento e atendimento dos agricultores familiares. Segundo o gerente de Planejamento e Informações (Gepin), Genis dos Santos e Silva, através do sistema, a equipe técnica tem acesso a localização da propriedade via georreferenciamento, possibilitando assim, planejamento, execução e acompanhamento das ações de assistência técnica em campo.

O Sigater ajuda a Emater a definir ações prioritárias em cada propriedade rural

E mais, através do aplicativo Minha Emater, os extensionistas tem acesso ao Sigater mesmo offline para consultar e abastecer o sistema de informações. E, assim são criadas no estado produções sustentáveis, de alta qualidade e premiadas dentro e fora do Brasil. Além disso, o próprio produtor tem acesso ao aplicativo para consultar o passo a passo das atividades assistidas pela Emater-RO na propriedade.

”Anualmente, a Emater atende 9 mil beneficiários que fazem cadastro para análise de resultados, e com base nesses cadastros definimos quais as ações que iremos priorizar dentro das propriedades. Se observamos através dos dados, por exemplo, que o produtor de café está fazendo o plantio sem análise de solo, indicamos e ajudamos ele a realizar a adubação de maneira técnica, pois é uma prática importante para ter um plantio correto, produtivo, sustentável, sem desperdício de recursos naturais, tanto hídrico quanto de adubos e com maior rentabilidade. Com o Sigater, exploramos ao máximo o potencial da agricultura familiar rondoniense”, explicou o gerente de Planejamento e Informações.

Entre os destaques da produção de alimentos em Rondônia, estão:

Maior produtor de Tambaqui do Brasil, maior produtor de peixes nativos nacionalmente e 5º maior produtor de peixe de cultivo (criados em viveiros ou tanques) do país;

Maior produtor de café da Região Norte e o 5º maior do Brasil;

Maior produtor de rebanho bovino da região Norte e 6º maior do Brasil – com mais de 18 milhões de cabeças;

Maior produtor de leite na região Norte e 10ª maior do Brasil;

2º maior produtor de cacau da Região Norte e 4ª posição no ranking nacional.

Fonte

Texto: Vanessa Moura

Fotos: Frank Néry

Secom - Governo de Rondônia