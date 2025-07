Governo de RO amplia e reestrutura Ala Cardiovascular do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro

Com foco na ampliação do acesso e na qualificação do atendimento especializado, o governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), está realizando a reforma da Ala Cardiovascular do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro (HBAP), em Porto Velho.

A ala funciona como enfermaria cirúrgica, destinada a pacientes em pré e pós-operatório de especialidades como cardiologia, cirurgia cardíaca e cirurgia vascular. O investimento total é de R$ 1.515.921,99, a área total reformada é de 733,22 m².

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha o objetivo da reforma é garantir mais conforto aos pacientes e melhores condições de trabalho para os servidores, além de representar um avanço na qualidade da saúde pública no estado.

Atualmente, a Ala Cardiovascular conta com 34 leitos clínicos voltados à recuperação e ao preparo desses pacientes, com atendimento multiprofissional voltado à estabilização clínica, controle pós-cirúrgico e acompanhamento hospitalar. Com a reforma, a capacidade será ampliada para 37 leitos, dos quais três serão dedicados a pacientes da cirurgia bariátrica, um procedimento já oferecido na unidade, mas que, diante da crescente demanda, exige maior estrutura física para garantir o acolhimento adequado dos pacientes.

A estrutura reformada contará com novos ambientes de apoio, como sala de prescrição médica, repouso médico e de enfermagem, banheiros adaptados, copa, expurgo e sala para o serviço social e psicologia, além de receber nova rede de gases medicinais e adequações de acessibilidade.

A reforma da Ala Cardiovascular do HBAP amplia acesso e qualifica o atendimento especializado

A modernização também inclui a substituição de pisos e revestimentos por porcelanato, recuperação de paredes, nova pintura com instalação de proteção (bate-macas, salva-quinas e cantoneiras), troca de portas e janelas, além da renovação completa das instalações elétricas e hidráulicas.

O diretor-técnico do Hospital de Base, Franklin Almeida Lima, explica que, para viabilizar a realização da reforma sem interromper os atendimentos, os pacientes foram temporariamente transferidos para outra enfermaria.”A medida garantiu a continuidade da assistência com segurança e qualidade durante as obras”, declarou.

A nova estrutura contará com ambientes de apoio modernizados, incluindo sala de prescrição médica, repousos para médicos e equipe de enfermagem, banheiros adaptados, copa, expurgo, além de salas para o serviço social e psicologia. A reforma também prevê a instalação de uma nova rede de gases medicinais e adequações de acessibilidade, promovendo mais funcionalidade e conforto no ambiente hospitalar.

Segundo o diretor-geral do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro, Flori Menezes, os equipamentos da enfermaria já foram adquiridos e estão em uso. “Durante a reforma, estão sendo armazenados em locais apropriados para garantir sua preservação até a reintegração à nova estrutura. Os novos equipamentos estão sendo utilizados e, durante a obra, foram realocados para locais adequados, assegurando sua conservação até o retorno à ala reformada,” destacou.

De acordo com o secretário de saúde, Jefferson Rocha, a reestruturação da Ala Cardiovascular integra o pacote de obras e melhorias hospitalares que vêm sendo executadas em diversas unidades da rede estadual de saúde, com foco na valorização do cuidado especializado e no fortalecimento da rede assistencial.

Fonte

Texto: Camila Lima

Fotos: Luís Gabriel Almeida, Daiane Mendonça

Secom - Governo de Rondônia