SP publica edital do Provão Paulista 2025 e alunos da EJA poderão concorrer a vagas no ensino superior

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) publicou nesta quarta-feira (30), no Diário Oficial do Estado, o edital do Provão Paulista Seriado 2025 . Neste ano, a novidade é que estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) também poderão concorrer às vagas no ensino superior na USP (Universidade de São Paulo), Unesp (Universidade Estadual Paulista), Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), Fatecs (Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo) e Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo).

As provas dos estudantes matriculados na 3ª série do Ensino Médio estão marcadas para os dias 4 e 5 de novembro, no período da manhã. Os estudantes da EJA também farão as provas nos mesmos dias e horários. Da EJA, podem participar estudantes que concluíram o terceiro termo do Ensino Médio no primeiro semestre de 2025 ou que encerram este ciclo escolar no segundo semestre deste ano. Os jovens e adultos que não concluíram o Ensino Médio na idade regular concorrerão às vagas destinadas ao grupo B do Provão Paulista Seriado.

Os candidatos do Provão Paulista são divididos em três grupos:

Grupo A, formado por estudantes do Ensino Médio das unidades da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo;

Grupo B, alunos da EJA da rede estadual paulista e de outras redes públicas do país, alunos do Ensino Médio das redes municipais do estado de São Paulo e de outros estados, das unidades vinculadas à USP, Unesp e Unicamp e ainda dos institutos federais; e

Grupo C, de alunos das Etecs (Escolas Técnicas Estaduais) do Centro Paula Souza.

No Provão Paulista Seriado, o Governo do Estado de São Paulo, em parceria com as universidades e faculdades públicas paulistas, disponibiliza mais de 15 mil vagas para concluintes da educação básica. Essas vagas são distribuídas entre os grupos A, B e C e também reservadas para estudantes pretos, pardos e indígenas (PPI).

“Desde a sua criação pelo Governo do Estado, em 2023, esta é a primeira vez que o Provão Paulista e nossas universidades e faculdades paulistas abrem as portas para os concluintes da EJA. Isso é resultado de uma escuta da rede e também daqueles jovens e adultos que sonham ingressar no ensino superior em uma instituição pública”, comenta o secretário da Educação, Renato Feder.

Os estudantes das três séries do Ensino Médio regular criam uma trajetória no Provão Paulista Seriado e devem, obrigatoriamente, fazer as provas durante os três anos da última etapa da educação básica, com notas que se somam no período. Para a EJA, serão consideradas apenas as notas da prova deste ano.

Inscrições para a edição deste ano

Alunos da EJA, dos institutos federais e das redes públicas de outros estados devem realizar sua inscrição para participar das provas entre os dias 4 e 15 de agosto, por meio do portal da Vunesp, aplicadora da prova https://www.vunesp.com.br/ . A participação e a inscrição, que deve ser individual, é gratuita.

No ato da inscrição, esses estudantes devem optar pelo local de aplicação das provas, em polos localizados nas cidades de São Paulo, Guarulhos, Campinas, Presidente Prudente, Ribeirão Preto e Sorocaba.

Alunos da rede estadual de ensino de SP, das Etecs do Centro Paula Souza, dos municípios do estado de São Paulo que aderiram ao Provão e das escolas vinculadas à USP, Unesp e Unicamp estão automaticamente inscritos e farão as provas em suas escolas de origem.

Datas das provas deste ano: