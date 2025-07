Bolsas de pesquisa da Fapesp para todo o país terão reajuste

Conselho Superior da Fapesp (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo) aprovou, em reunião do dia 25 de julho, um reajuste às bolsas de pesquisa. A correção gira em torno de 4,5% sobre a tabela de valores para bolsas no país, com validade a partir de 1º de agosto.

Para as bolsas em andamento, a Fapesp suplementará automaticamente as mensalidades restantes das bolsas de pesquisa a partir da data de entrada em vigor da nova tabela.

A mensalidade referente a agosto tem previsão de pagamento no início de setembro, conforme Calendário de Pagamento de Bolsas no País .

Os novos valores, válidos a partir de 1º de agosto, estão disponíveis em: fapesp.br/valores/bolsasnopais .