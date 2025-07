Governo de RO fortalece segurança com policiamento no Arraial Flor do Maracujá, em Porto Velho

Com pontos de apoio estrategicamente posicionados, a segurança pública fornecerá cobertura completa no local

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o reforço na segurança do evento proporciona momentos de lazer com tranquilidade para população, além da valorização da cultura local. “O governo do estado está trabalhando, através das forças de segurança para garantir que todos possam aproveitar as festividades com bem-estar”, ressaltou.

De acordo com o comandante-geral da PMRO, coronel PM Regis Braguin, “o trabalho da Polícia Militar no evento reforça a confiança da população e evidencia a importância da atuação integrada entre as forças de segurança em grandes eventos culturais”, enfatizou.

O comandante do 1º BPM, tenente-coronel PM Alex Miranda, destacou que “a presença da PM é um fator decisivo para manter o ambiente familiar e seguro que o Arraial Flor do Maracujá representa.”

Fonte

Texto: Lenilson Guedes

Fotos: Daiane Mendonça

Secom - Governo de Rondônia