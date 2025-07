Programa Rondônia Cidadã amplia acesso a serviços públicos com quase 10 mil atendimentos em julho

Em julho de 2025, o programaRondônia Cidadãalcançou a marca de 9.640 atendimentos em quatro localidades do estado, levando serviços essenciais para comunidades de diferentes regiões. Nos dias 5 e 6 de julho, foram realizados 1.033 atendimentos no distrito de Vitória da União, em Corumbiara. Na sequência, nos dias 12 e 13, foi a vez da cidade de Rolim de Moura receber a equipe, contabilizando 3.224 atendimentos. Já entre os dias 19 e 20, o programa esteve presente no distrito de Santana do Guaporé, em São Miguel do Guaporé, onde foram realizados 2.439 atendimentos. Para fechar o mês, nos dias 26 e 27, oRondônia Cidadãatendeu 2.944 pessoas no distrito de União Bandeirantes, em Porto Velho.

A ação, realizada pelo governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), tem como objetivo facilitar o acesso da população a serviços essenciais como emissão de documentos, atendimentos de saúde, orientação jurídica, entre outros.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou a importância da iniciativa para garantir cidadania e inclusão social em todo o estado. “Com oRondônia Cidadã, levamos dignidade a cada rondoniense, facilitando a vida do cidadão e aproximando o governo de quem mais precisa. Cada atendimento representa uma história transformada”, ressaltou.

O programa leva cidadania para todo o estado

A moradora do distrito de União Bandeirantes,Larissa Butel, conseguiu dar entrada no salário maternidade durante a ação. “As pessoas me atenderam muito bem e eu saí feliz demais”, comemorou.

O programaRondônia Cidadãsegue com agenda para os próximos meses, ampliando o atendimento e garantindo que cada vez mais pessoas possam ter acesso a serviços públicos de qualidade. A secretária da Seas, Luana Rocha, destacou o impacto social do programa. “ORondônia Cidadãé uma ação que simboliza a efetividade do governo em promover a cidadania e o acesso a direitos básicos. Em julho, tivemos uma resposta muito positiva da população, o que reforça a importância de levar esses serviços a todos”, enfatizou.

PRÓXIMA EDIÇÃO

A primeira edição do mês de agosto acontecerá no Residencial Capelasso, em Ji-Paraná. No sábado (2), os atendimentos ocorrerão das 8h às 16h, já no domingo (3), a equipe estará no local das 8h às 12h. Essa é a segunda vez, só este ano, que a ação é realizada no município. Em junho, a Seas levou os serviços para a população do distrito de Nova Londrina, realizando um total de 1.876 atendimentos.

Fonte

Texto: Camila Rodrigues

Fotos: Jhulie Caline

Secom - Governo de Rondônia