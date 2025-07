PM encontra mais de 200 celulares em imóvel no centro de São Paulo

A Polícia Militar apreendeu cerca de 220 celulares com suspeita de queixa de roubo ou furto no bairro Brás, região central de São Paulo. Os aparelhos estavam escondidos em uma casa.

A descoberta aconteceu depois que os policiais foram acionados para atender uma suposta ocorrência de violência doméstica . No endereço, encontraram uma mulher, que negou as agressões, afirmando que estava sozinha no imóvel.

Os policiais realizaram uma busca no local e acabaram encontrando em um dos cômodos diversos aparelhos guardados. Durante consulta preliminar, parte dos celulares apresentou queixas criminais. Após a apreensão, os itens foram recolhidos e serão encaminhados à perícia.

A mulher, moradora do imóvel, foi levada ao 8° Distrito Policial, onde a ocorrência está sendo registrada. A Polícia Civil prossegue com a investigação para identificar a origem dos aparelhos e apurar se há ligação com receptação (guardar ou possuir objeto roubado) ou furtos em série.