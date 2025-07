Aposentada transforma nova paixão em fonte de renda com apoio do Governo de SP

Sônia Maria da Silva, 62 anos, trabalhou como costureira por mais de 40 anos. Natural de Tietê, no interior paulista, ela parou de trabalhar por conta de uma lesão na coluna. Aposentada pelo INSS, Sônia passou a buscar uma nova ocupação. Foi assim que ela encontrou no Caminho da Capacitação , programa do Governo de São Paulo, uma oportunidade para recomeçar.

Durante dez dias, Sônia participou do curso de panificação oferecido pelo Governo de São Paulo por meio de uma carreta de capacitação. Foram dez dias de formação gratuita diretamente de Tietê. Ao fim do curso, os alunos receberam um certificado. “Esse curso mudou a minha vida. Foi o primeiro diploma que eu peguei, com 62 anos. Eu tinha que trabalhar para criar meus irmãos, não podia estudar. Estou muito feliz”, conta. Ela descobriu a existência do curso por meio da prefeitura do seu município.

Como resultado, hoje Sônia produz pães e bolachas diretamente de casa, com as próprias mãos. Para vender, ela conta com a ajuda da nora e da neta, que anunciam os produtos nas redes sociais. Apesar de nunca ter feito bolachas na vida, bastou uma aula prática para descobrir uma nova vocação. “Logo depois que o professor mostrou, eu comecei a fazer e faço até hoje. Não imaginei trabalhar com isso um dia.”

Sobre o Caminho da Capacitação

O programa Caminho da Capacitação é uma iniciativa do Governo de São Paulo, coordenada pelo Fundo Social, que leva cursos gratuitos de qualificação profissional a cidades de todo o estado por meio de carretas móveis e equipadas. A ação faz parte do SuperAção SP, política estadual de enfrentamento à pobreza.

Somando essa formatura aos resultados dos primeiros três ciclos, o programa já capacitou 2.657 pessoas desde o lançamento, em maio deste ano. Com ele, os alunos ganham certificações, o que os habilita para melhores oportunidades de trabalho e chances no empreendedorismo. Os cursos abrangem áreas como gastronomia, beleza, moda, tecnologia e indústria. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo site www.caminhodacapacitacao.sp.gov.br.