Comitê Climático reforça medidas emergenciais e preventivas para o período de estiagem em Rondônia

Com a intensificação da estiagem e os desafios trazidos pela crise hídrica em diversas regiões do estado, o Comitê Permanente de Gestão para Adaptação e Enfrentamento às Mudanças Climáticas do Governo de Rondônia realizou mais uma reunião estratégica na terça-feira (29). O encontro teve como pauta principal as ações das secretarias estaduais sobre crise hídrica, incêndios florestais e levantamento de necessidade de ajuda humanitária para resposta à estiagem.

De acordo com o Coordenador Estratégico-Operacional de Defesa Civil Estadual, coronel BM Jaime Fernandes da Silva. a proposta do comitê é manter uma atuação integrada e contínua entre os órgãos do governo. “O objetivo é garantir que cada ação seja planejada com antecedência, baseada em dados e na realidade das comunidades. Seguimos trabalhando para reduzir ao máximo os impactos negativos que esse período traz todos os anos à população,” pontuou.

A Defesa Civil estadual notificou os 52 municípios para que estes se manifestem sobre a necessidade de adquirir materiais de ajuda humanitária, para que a Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas) possa realizar seus planejamentos de modo que não haja excesso ou escassez de estoque.

O Comitê conta com a participação de diversas secretarias e órgãos do governo do estado, que atuam de forma integrada para mitigar os efeitos da seca e prevenir desastres ambientais. As reuniões seguem acontecendo de forma periódica, com o compromisso de alinhar estratégias e garantir um monitoramento eficaz da situação climática em todas as regiões do estado.

Fazem parte do Comitê de Enfrentamento às Mudanças Climáticas os seguintes órgãos: Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam); Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec); Secretaria de Estado da Educação (Seduc); Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos (Seosp); Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas); Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec); Secretaria de Estado da Justiça (Sejus); Secretaria de Estado da Saúde (Sesau); Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri); Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog); Secretaria de Estado de Finanças (Sefin); Procuradoria-Geral do Estado (PGE/RO), Superintendência Estadual do Indígena (SI), Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e da Comunicação (Setic), Secretaria de Estado da Comunicação (Secom), Superintendência Estadual de Compras e Licitações (Supel), Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia (Soph/RO), Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia (Agevisa/RO), Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), Companhia de Águas e Esgotos do Estado de Rondônia (Caerd), Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia (Idaron), Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater-RO), Casa Civil do Estado de Rondônia, Polícia Militar do Estado de Rondônia (PMRO) e Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia (CBMRO), através da Defesa Civil Estadual.

