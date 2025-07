Prontos pro Mundo: prova de seleção para intercâmbio será aplicada na próxima semana

As escolas da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) aplicam, na próxima semana, a prova de seleção do Programa Prontos pro Mundo, iniciativa que leva 500 estudantes por semestre para intercâmbio de três meses em um país de língua inglesa. A avaliação de proficiência de língua inglesa é uma das etapas para que a Educação conheça os alunos que viajarão no primeiro semestre de 2026. Em todo o estado, 26 mil candidatos farão as provas e, das 100 unidades de ensino com mais candidatos, 33 delas já têm um intercambista que viajou no primeiro semestre, ainda está na Austrália ou viajará no segundo semestre para o Canadá, Reino Unido, Nova Zelândia ou Canadá.

A prova deve ser aplicada entre os dias 4 e 8 de agosto. A lista completa de alunos chamados para a prova pode ser conferida aqui , mas cada estudante foi avisado da classificação no aplicativo Sala do Futuro, ferramenta da Secretaria da Educação para que estudantes e familiares tenham acesso a conquistas, boletins escolares bimestrais e frequência escolar.

Entre as escolas que já têm alunos intercambistas — que estão entre os primeiros 1.000 selecionados de 2025 —, na capital paulista a Escola Estadual Jardim Iguatemi, localizada na zona leste, 33 alunos farão a prova na semana que vem. A aluna intercambista da unidade, Ysabele Carvalho, de 16 anos de idade, embarcou para a Austrália na primeira quinzena deste mês.

A diretora da escola, professora Andrea Goulart, diz que ter a Ysabele como inspiração está entre os motivos do engajamento dos estudantes que estão em busca de serem os próximos intercambistas do estado. “Claro que ela tem sido uma inspiração e temos feito um trabalho de construção junto aos estudantes, para que eles enxerguem neles mesmos a possibilidade de serem beneficiados com essa viagem, de atingirem esse objetivo. Tudo isso, alinhado ao propósito da escola, que integra o Programa Ensino Integral da Secretaria e tem reforçado e apresentado todos os programas que podem oferecer um futuro promissor aos nossos alunos”, afirma a diretora.

Na Austrália, Ysabele vai morar por três meses na Ilha Kangaroo. A estudante já está frequentando uma escola local e tem como anfitriões uma família formada por uma mulher de 51 anos de idade, um homem de 59 anos e sua filha, de 14 anos. “O programa Prontos pro Mundo é uma oportunidade muito boa para os alunos da rede pública, uma forma de incentivo à realização dos nossos sonhos, à mudança do nosso futuro. Tenho certeza que essa experiência me trará independência e será transformadora”, disse a aluna antes de seu embarque para a Austrália.

De acordo com as regras do Prontos pro Mundo, estão habilitados a participarem das provas, os estudantes que:

Estão matriculados na 1ª série do Ensino Médio neste ano;

Fizeram as provas do Saresp (Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo) em 2024, quando eram estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental;

Ter registrado ao menos 90% de frequência escolar no ano passado;

Conquistaram o certificado no nível 3 (ou superior) no curso de inglês online oferecido pela Secretaria da Educação.

A partir deste ano, a Educação ampliou a possibilidade de participação para estudantes que, no Ensino Fundamental, estavam matriculados desde o 6º ano nas redes municipais de ensino no estado e que agora são da rede estadual paulista.

As provas de seleção do Prontos pro Mundo devem ser realizadas nas próprias escolas estaduais.



O resultado e a seleção dos 500 classificados para a viagem do primeiro semestre do ano que vem deve ser divulgado até o fim de agosto.

Por meio do programa Prontos pro Mundo, a Secretaria da Educação deve enviar, anualmente, 1.000 estudantes que frequentarão aulas nas escolas de high school, etapa semelhante ao Ensino Médio brasileiro, e ficarão hospedados em casas de família.

Confira a lista dos 26 mil estudantes classificados para as provas do Prontos pro Mundo aqui.