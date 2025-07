Quadrilha Mirim Luar do São João emociona com tema “Sol e Chuva, o casamento no Morar é o melhor que há”

Em 2025, a quadrilha mirim promete emocionar novamente com o tema “Sol e Chuva, o casamento no Morar é o melhor que há”

A presidente da agremiação fala sobre o tema de 2025. “Nosso tema este ano representa a união e a força da nossa comunidade, mesmo diante das dificuldades. Agradeço ao grupo GTDF, que nos deu a chance de estrear no Flor do Maracujá em 2023. Foi um passo fundamental para estarmos aqui hoje. Somos gratos. Tudo isso só é possível graças ao empenho das crianças, dos pais e da nossa coordenação”, destacou.

A quadrilha conta com 44 brincantes, que ensaiam às segundas, quartas e sextas-feiras, das 19h30 às 21h, na segunda quadra da primeira etapa do condomínio Morar Melhor, na Capital. A diretoria é composta por duas pessoas e uma equipe de 14 coordenadores, formada por pais e voluntários que acreditam no poder transformador da cultura.

Segundo o secretário da Sejucel, Paulo Higo, “a missão da gestão estadual é fomentar a cultura em todos os seus níveis, principalmente aquela feita com o coração, como a da Luar do São João. Sabemos que cada passo dessas crianças representa esforço, amor e superação. E é por isso que o Flor do Maracujá é tão grandioso — ele dá visibilidade a histórias como essa, que nascem no seio das comunidades e se tornam patrimônio cultural do nosso estado”, ressaltou.

Fonte

Texto: Paulo Amorim

Fotos: Arquivo Quadrilha Mirim Luar do São João

Secom - Governo de Rondônia