Empresa de trens chinesa abrirá fábrica em Araraquara

A empresa estatal chinesa CRRC abrirá uma fábrica para o fornecimento de trens para o Metrô de São Paulo. O empreendimento terá um investimento inicial de cerca de R$ 50 milhões e deve gerar 100 empregos. A produção, prevista para começar em 2026, atenderá as linhas 1-Azul, 2-Verde e 3-Vermelha do Metrô.

Além das novas composições para o Metrô, a fábrica será responsável pela produção dos veículos do Trem Intercidades (TIC), que ligará São Paulo a Campinas e cuja operação deve iniciar em 2031.

A CRRC venceu uma licitação internacional para a fabricação dos trens. As composições abastecerão, inclusive, a expansão da Linha 2-Verde , da Vila Prudente à Penha, além de reforçar a frota das Linhas 1-Azul e 3-Vermelha.

Os novos equipamentos serão mais rápidos e modernos , permitindo redução do intervalo de circulação, melhora no conforto dos passageiros e aumento da confiabilidade do sistema. Com capacidade para transportar até 1,8 mil passageiros por trem, os veículos terão motores de alta performance com velocidade máxima de 100 km/h, além de um modelo gangway, que prevê passagem livre entre os carros.

Programa SP Nos Trilhos

Com investimentos previstos de mais de R$ 190 bilhões, o programa SP nos Trilhos reúne mais de 40 projetos voltados à infraestrutura ferroviária, incluindo trens metropolitanos e serviços intercidades. As iniciativas abrangem mais de 1 mil quilômetros de trilhos na Grande São Paulo, no interior e no litoral do estado, com potencial para gerar cerca de 150 mil empregos.

Entre as ações previstas, está a modernização da frota atual e a aquisição de aproximadamente 400 novos trens nos próximos dez anos. O programa contempla tanto as linhas em operação quanto os futuros projetos, reforçando o compromisso do Governo de São Paulo com a ampliação do transporte sobre trilhos e a melhoria da mobilidade urbana.