Curso do Caminho da Capacitação desperta sonho de empreender em monitora de ônibus escolar de Araçariguama

Monitora de ônibus escolar em Araçariguama, no interior paulista, Camila Silva de Melo decidiu ir além ao se inscrever no curso de panificação oferecido pelo programa Caminho da Capacitação, do Governo de São Paulo. A formação gratuita não apenas ampliou os conhecimentos de Camila para uso dentro de casa, como também despertou a vontade de empreender e transformar a nova habilidade em fonte de renda extra.

“Além de a gente estar aprendendo, a gente consegue vender. Então, automaticamente, assim que começa a aprender, já surge essa oportunidade de seguir uma carreira também na área”, explica Camila. Entre os produtos que ela pretende comercializar estão os tradicionais sequilhos, bolachinhas que ela aprendeu a fazer no curso.

Camila se formou no último sábado (26), na turma do quarto ciclo do Caminho da Capacitação na região de Sorocaba. As carretas do programa já percorreram mais de 4 mil quilômetros em solo paulista, passando por mais de 50 cidades e formando 2.657 alunos.

Foto: Reprodução/Secom SP

A capacitação oferecida em uma dessas carretas itinerantes foi, segundo Camila, um grande incentivo para quem busca iniciar algo novo sem precisar se deslocar para longe. “O principal ganho é o conhecimento. E ainda de forma gratuita, porque tem muita gente que não tem condições. Então essa disponibilidade de fazer dentro da própria cidade, para mim, é perfeita”, afirma.

A experiência, destaca ela, vai muito além da prática culinária: “Tá sendo maravilhoso e eu só tenho a agradecer, porque querendo ou não, conhecimento nunca é demais. Você consegue ganhar um bom dinheiro também com esses produtos. Faço em casa para a família e ainda posso vender. É uma grande oportunidade.”

LEIA MAIS: Aluno do 4º Ciclo do programa Caminho da Capacitação é contratado por metalúrgica em Piedade

Sobre o Caminho da Capacitação

O programa Caminho da Capacitação é uma iniciativa do Governo de São Paulo, coordenada pelo Fundo Social, que leva cursos gratuitos de qualificação profissional a cidades de todo o estado por meio de carretas móveis e equipadas. A ação faz parte do SuperAção SP, política estadual de enfrentamento à pobreza.

Mais de 1.900 pessoas já se formaram desde o início do programa. Com ele, os alunos ganham certificações, o que os habilita para melhores oportunidades de trabalho e chances no empreendedorismo. Os cursos abrangem áreas como gastronomia, beleza, moda, tecnologia e indústria. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo site www.caminhodacapacitacao.sp.gov.br.

LEIA MAIS: Fundo Social de São Paulo encerra quarto ciclo do programa Caminho da Capacitação com mais de 680 alunos formados