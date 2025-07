Ipem-SP orienta sobre a compra de roupas de inverno para evitar alergias

No inverno cresce o número de casos de alergias causadas pelas fibras presentes nos produtos têxteis. Por isso. o Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo (Ipem-SP), autarquia do Governo do Estado, vinculada à Secretaria da Justiça e Cidadania, dá dicas e orientações para a compra de produtos típicos desta época do ano.

Ao adquirir um produto têxtil confeccionado, o consumidor deve ficar atento se o fabricante está informando corretamente tudo o que determina a legislação em vigor e isso vale para blusas, blazers, ternos, vestidos, roupas de cama, cobertores e demais produtos têxteis.

“Todo produto têxtil confeccionado deve trazer de forma clara, permanente e de fácil visualização para o consumidor, a marca da peça, o CNPJ do fabricante ou responsável pela confecção do produto, a composição, o país de origem, os cuidados para conservação e o tamanho, que podem estar em etiquetas costuradas ou impressas na própria peça”, explica o diretor do Departamento de Metrologia e Qualidade, Jefferson Kovachick de Oliveira.

No caso de roupas de cama e cobertores, cada peça deve trazer as informações quanto a marca, CNPJ do fabricante ou responsável pela confecção do produto, país de origem, composição têxtil, cuidados para conservação deste produto e as dimensões de cada peça.

Por meio da composição têxtil, o consumidor pode observar se existe alguma fibra ou filamento que possam ser alérgicos e optar pela compra ou não deste produto.

No caso de produtos com forro, como ternos, blazers, vestidos e outros, o fabricante deve trazer também as informações referentes à composição têxtil do forro que fica diretamente em contato com a pele do consumidor.

Após a compra, Oliveira orienta o consumidor a ficar atento às instruções de conservação, pois seguindo as orientações para lavar, secar e passar a peça, evita-se danos aos tecidos e aumenta-se a durabilidade do vestuário. Cada símbolo indica um cuidado de conservação na limpeza da peça.

No comércio, os fiscais do Ipem-SP realizam a fiscalização formal e técnica dos produtos têxteis, isto quer dizer que as informações ao consumidor, presentes no produto e na embalagem, são verificadas quanto à sua forma e existência e, quando há dúvidas sobre a exatidão da composição, são coletadas peças para envio em laboratório pertencente à Rede Brasileira de Metrologia e Qualidade do Inmetro para ensaio e atestação do informado na etiqueta.

Informações mais detalhadas sobre a legislação em vigor ou a fiscalização têxtil do Ipem-SP estão disponíveis na página do instituto na internet no link: https://www.ipem.sp.gov.br/index.php/areas-de-atuacao/fiscalizacao-e-verificacao/produtos-texteis/fiscalizacao

Ipem-SP

O Ipem-SP é uma autarquia vinculada à Secretaria da Justiça e Cidadania do Governo do Estado de São Paulo que tem como objetivo estratégico promover a educação para o consumo, a Infraestrutura da Qualidade no estado de São Paulo, a cidadania e o desenvolvimento econômico. A instituição é reconhecida como ICT (Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação) e fornece suporte às empresas, apoio ao cidadão nas áreas da avaliação da conformidade, na metrologia, na vigilância de mercado e no atendimento às normas técnicas compulsórias.

Na vigilância de mercado, o Ipem-SP atua na fiscalização metrológica de diversos instrumentos de medição utilizados nas relações de consumo, como bombas medidoras de combustíveis, balanças, taxímetros, entre outros, e das quantidades fornecidas de produtos embalados, inclusive, os que compõem a cesta básica. Na vigilância da qualidade são fiscalizados mais de 500 tipos de produtos regulamentados, por exemplo, brinquedos, materiais escolares, componentes automotivos, inclusive, são verificados os produtos têxteis, entre eles, roupas, itens de cama, mesa e banho.

A Ouvidoria do Ipem-SP está à disposição do cidadão para dúvidas ou denúncias, se houver desconfiança sobre práticas de comercialização, produtos ou serviços. Os canais de comunicação são o telefone 0800 013 05 22, de segunda a sexta, das 8h às 17h, o e-mail [email protected] , e no formulário na nossa página na internet www.ipem.sp.gov.br