Governo de RO amplia ações de educação ambiental e reforça combate às queimadas com quase 10 mil pessoas alcançadas

Com o agravamento do período de estiagem e o aumento dos riscos de incêndios florestais, o governo de Rondônia tem adotado uma estratégia que une educação ambiental, fiscalização e mobilização comunitária. Somente entre janeiro e julho de 2025, mais de 9.900 pessoas foram diretamente alcançadas pelas ações de conscientização realizadas em todo o estado.

As iniciativas da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam), fazem parte do Plano de Prevenção a Queimadas e Incêndios Florestais, que prevê ações contínuas nos municípios com maior vulnerabilidade ambiental.

Entre os resultados do primeiro semestre, destacam-se:

433 ações de educação ambiental realizadas;

414 outdoors exibidos com mensagens educativas em todos os municípios;

22 eventos e reuniões, com público médio de 1.100 pessoas;

3.750 alunos atendidos em escolas públicas;

9 comunidades indígenas e 1 comunidade quilombola alcançadas com ações diretas;

6 Unidades de Conservação visitadas, com ações educativas específicas;

Blitzeducativas,pit-stopse busca ativa com alcance médio de 2.400 pessoas;

Campanhas de educomunicação (rádios, redes sociais e TV) com cerca de 6.000 pessoas alcançadas.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou o papel da tecnologia e da conscientização como ferramentas complementares no enfrentamento aos incêndios florestais. “Estamos utilizando monitoramento em tempo real para detectar focos de calor e agir com rapidez, mas sabemos que é na base, com informação e envolvimento comunitário, que conseguimos mudar comportamentos. Por isso, a educação ambiental é fundamental.”

EDUCAÇÃO AMBIENTAL APLICADA

Alunos da E.E.E.F.M. Mariana, colocam em prática o que aprendem com o projeto “Farmácia Viva”

Entre as iniciativas que se destacam está o projeto “Farmácia Viva”, desenvolvido na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Mariana, em Porto Velho. Com base em saberes populares e incentivo à preservação ambiental, o projeto ensina estudantes a cultivar, desidratar e embalar ervas medicinais, que são distribuídas gratuitamente à comunidade escolar.

Segundo o coordenador de projetos da Sedam, Leandro Almeida, “a ideia é valorizar o conhecimento tradicional e ao mesmo tempo ensinar os alunos a cuidar do meio ambiente. É um projeto que transforma a forma como os jovens enxergam a natureza e seu papel na sociedade”, explicou.

A diretora da escola, Márcia Reis, reforça que a experiência vai além da sala de aula. “Os alunos aprendem sobre saúde, respeito ao meio ambiente e compromisso com a comunidade. Eles levam esse conhecimento para casa, e isso impacta diretamente o comportamento das famílias”, destacou.

AÇÕES EM ÁREAS DE CONSERVAÇÃO

Em julho, as atividades educativas chegaram aos distritos de Nova Mutum, Jaci-Paraná e ao município de Alvorada do Oeste. Nessas regiões, estudantes participaram de rodas de conversa, oficinas e dinâmicas sobre temas como mudanças climáticas, escassez de água e queimadas ilegais. Somente em Alvorada do Oeste, cerca de 500 alunos de 10 escolas foram mobilizados.

Já nos distritos de Nova Mutum e Jaci-Paraná, as ações aconteceram nas proximidades de unidades de conservação como a Estação Ecológica Serra dos Três Irmãos, ESEC Umirizal e o Parque Nacional Mapinguari. As atividades contaram com o apoio do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Universidade Federal de Rondônia (Unir), Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia (CBMRO), Polícia Ambiental e empresas do setor energético.

Atividade com alunos estimula a reflexão sobre os impactos das queimadas no meio ambiente

De acordo com o secretário da Sedam, Marco Antônio Lagos, o trabalho nas escolas e nas comunidades fortalece a consciência coletiva e gera impacto direto nas atitudes do dia a dia. “Estamos levando educação ambiental para onde é mais necessário, onde o fogo e o desmatamento deixam marcas profundas”, frisou.

PARCERIAS QUE AMPLIAM RESULTADOS

As ações da Sedam contam com o apoio de universidades, Organizações Não Governamentais (ONGs), secretarias municipais e associações. Em algumas localidades, são utilizados materiais taxidermizados — animais preservados por técnicas científicas — como ferramenta educativa para demonstrar os danos causados à fauna pelas queimadas.

Além da educação, a Sedam segue participando de operações de campo, como “Verde Rondônia”, “Hileia” e “Temporã”, que fiscalizam áreas críticas e orientam moradores sobre o uso seguro do fogo. Ao investir em educação e sensibilização, o governo de Rondônia contribui para construir uma cultura de preservação e responsabilidade ambiental em todo o estado.

Fonte

Texto: Marina Espíndola

Fotos: Arquivo Sedam

Secom - Governo de Rondônia