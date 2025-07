Carretas da mamografia e do empreendedorismo do SP por Todas chegam a Piracicaba

O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Políticas para a Mulher, leva a Piracicaba as carretas de mamografia e empreendedorismo do movimento SP Por Todas. Entre os dias 21 de julho e 2 de agosto, as mulheres da cidade terão acesso a exames gratuitos de mamografia para diagnóstico precoce do câncer de mama, além de cursos profissionalizantes oferecidos pelo Sebrae e Senac, voltados para a promoção da autonomia financeira. A ação também contará com atendimento da Defensoria Pública e da Delegacia da Mulher, além da participação da OSC Negra Sim, realizando orientações direcionadas à Assistência Social.

A carreta da mamografia realizará até 50 atendimentos diários. As mulheres entre 50 e 69 anos, de toda a região de Piracicaba, podem fazer seus exames apresentando apenas o cartão do SUS e o RG. Já aquelas que têm entre 35 e 49 anos ou acima de 70, deverão levar também o pedido médico.

A carreta de empreendedorismo proporcionará formação e apoio para mulheres que buscam independência financeira. São diversos cursos como: Informática Básica, Excel para Iniciantes, Cortes de Cabelo e Fotografia Comercial. Para se inscrever, basta acessar o site e preencher o formulário com os dados pessoais: https://forms.office.com/r/k0YBCZSJhT?origin=lprLink

As atividades acontecerão na Estação da Paulista, Avenida Dr. Paulo de Moraes, 1580 – Paulista

A secretária estadual de Políticas para a Mulher, Valéria Bolsonaro, participou da cerimônia para o início das atividades das carretas, realizada na manhã desta segunda-feira (21). Durante o evento, a secretária destacou a importância da iniciativa para ampliar o acesso das mulheres a serviços essenciais e capacitá-las para conquistar autonomia financeira.

“Estamos aqui para garantir que todas as mulheres de Piracicaba tenham acesso à saúde e às ferramentas necessárias para construírem sua própria independência financeira. Este é um projeto que leva dignidade e oportunidades para todas”, afirmou Valéria Bolsonaro.

Programação das Carretas em Piracicaba

Período: 21 de julho a 2 de agosto

Local: Estação da Paulista

Endereço: Avenida Dr. Paulo de Moraes, 1580 – Paulista

Mamografia:

Segunda a sexta-feira: das 8h às 17h

Sábados: das 8h às 12h (exceto feriados)

Mulheres de 50 a 69 anos devem apresentar RG e cartão do SUS.

Mulheres de 35 a 49 anos e acima de 70 anos precisam trazer pedido médico do SUS, RG e cartão do SUS.

Atendimento por ordem de chegada (50 exames diários).

Empreendedorismo:

Terça – das 8h às 12h

Segunda, Quarta e Sexta – das 13h às 17h

Quinta – das 08h às 17h

Inscrições:https://forms.office.com/r/k0YBCZSJhT?origin=lprLink

São Paulo por Todas

O São Paulo Por Todas é um movimento promovido pelo Governo do Estado de São Paulo para ampliar a visibilidade das políticas públicas do estado para mulheres, bem como a rede de proteção, acolhimento e autonomia profissional e financeira exclusivamente disponíveis para elas.