Curso de vistoria veicular qualifica profissionais para prestação de serviços à população

As atividades práticas de vistoria veicular aconteceram no Pátio de Veículos Removidos em Porto Velho

Com o objetivo de aprimorar a prestação dos serviços de vistoria veicular, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO) realizou realizou na sexta-feira (11), a capacitação em vistoria veicular com atividades práticas no Pátio de Veículos Removidos, no Bairro Nova Esperança, em Porto Velho.

A capacitação teve início no dia 8 de julho, com três dias de conhecimento teórico no auditório do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), reunindo servidores das Ciretrans e Postos Avançados da Capital e de municípios do interior. O treinamento foi conduzido por instrutores do Detran-RO e buscou atualizar mais de 40 participantes quanto às normas vigentes, métodos de identificação veicular e critérios técnicos para a realização do serviço de vistoria.

Para o diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, a capacitação reforça a importância de um trabalho criterioso, com foco na legalidade e na segurança dos dados. “Estamos acompanhando o trabalho que está sendo realizado, ver o interesse dos alunos no aprendizado que será levado para cada Ciretran, para ajudar na vistoria veicular e dar garantia na legalidade de veículos e documentos para que a população tenha a segurança de que o veículo esteja vistoriado da forma correta é satisfatório”, destacou.

PADRONIZAÇÃO

Antes das aulas práticas, servidores tiveram três dias de conhecimento teórico

A capacitação foi coordenada pela Diretoria Técnica de Veículos (DTV) do Detran-RO, junto da Coordenadoria de Capacitação e Qualificação de Pessoal (CQUALI) e prezou pela uniformização das práticas, garantindo maior segurança nos procedimentos.

Segundo o diretor Técnico de Veículos, Esli Ferreira, o foco é preparar os servidores para lidarem com as diversidades no momento da vistoria. “O Detran tem prezado por esse setor de identificação veicular, pois estamos diante de um setor técnico, que exige constante atualização. Nosso objetivo é garantir que todos os servidores estejam alinhados com as diretrizes legais e operacionais, padronizando os procedimentos em todas as unidades do estado”, afirmou.

SEGURANÇA JURÍDICA

A vistoria é o ponto de partida para diversos serviços de registro e transferência de propriedade de veículos. Por isso, o cuidado com a identificação veicular, a análise de características físicas e a conferência documental são fundamentais para evitar fraudes e irregularidades.Durante o curso, os participantes receberam orientações sobre como proceder diante de alterações de características, modificações estruturais e transformações veiculares.

Instrução prática abordou casos de adulterações e irregularidades

Um dos facilitadores da capacitação, Antônio José Costa Campos, pontuou que a vistoria criteriosa previne a comercialização de veículos de origem criminosa, protegendo compradores de possíveis prejuízos e irregularidades. “Estamos trabalhando esse curso em diversas etapas e localidades, pensando em facilitar o deslocamento dos servidores. É fundamental aplicar esse conteúdo, para que os servidores atentem para o que não pode e o que está amparado por lei.”

INSTRUÇÃO PRÁTICA

O encerramento do curso, na sexta-feira (11), ocorreu com as atividades práticas no Pátio de Veículos Removidos, que proporcionou a aplicação dos conhecimentos adquiridos, com análise real de veículos comuns, ônibus e transportes escolares, abordando casos de adulterações, irregularidades e alterações não autorizadas.

Rodineia Gouvea, da Ciretran de Monte Negro, foi uma das participantes. “É de suma importância para nós servidores para que possamos extrair informações e levar para nossa região, facilitando o atendimento. Quando fazemos o curso, estamos muito mais aptos para realizar qualquer tipo de procedimento, o que agiliza o trabalho aos usuários.”

Francean Mendes, da Ciretran de Candeias do Jamari, agradeceu pelos conhecimentos adquiridos. “Esse curso tem uma importância muito grande para todos nós servidores. Agradeço por essa oportunidade que será de grande valia, trazendo benefícios para a população.”

Fonte

Texto: Renan Cividati

Fotos: Alan David e Josilene Santos

Secom - Governo de Rondônia