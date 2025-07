Rosas de Ouro entre lendas e ensaios; o folclore ganha vida no Parque dos Tanques, em Porto Velho

A agremiação mirim conquistou seu primeiro título em 2017 O criador da temática deste ano, Dell Lima, contou que o desenvolvimento do tema começou ainda no fim de 2024. “Pensamos em algo que dialogasse com as raízes da cidade. O Rio Madeira é símbolo de vida, de resistência e memória. É com esse sentimento que levamos o tema para a arena.” A Rosas de Ouro conta, atualmente, com 84 brincantes, 12 membros na diretoria e 20 coordenadores. Os ensaios acontecem de segunda a sexta-feira, às 22h30, na Escola Estadual de Ensino Fundamental Padre Mário Castagna, localizada na Vila Tupi. ROSAS DE OURO MIRIM Fundada em 2015, a agremiação conquistou seu primeiro título em 2017. Atualmente, conta com 28 pares e realiza seus ensaios no mesmo local da sede principal. Para este ano, o tema escolhido é “Congelei”. Fonte

Texto: Paulo Amorim

Fotos: Esio Mendes

Secom - Governo de Rondônia