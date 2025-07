Em apenas quatro etapas, Jogos Regionais ultrapassa os 15 mil atletas inscritos

A uma semana do fim, os Jogos Regionais 2025 já deixam um importante legado de participação e mobilização em torno do esporte pelo estado.

Passadas quatro etapas, a competição acumula impressionantes 15.432 atletas e 166 municípios inscritos. A etapa que mais angariou participantes é a de Itapetininga, sede da 8ª Região Esportiva, com 4.463 atletas e 48 municípios.

“Esses números só atestam os Jogos Regionais como uma das mais importantes competições do estado. É a união do esporte amador com o de alto rendimento, e acho que essa é uma característica que faz os Regionais tão diferentes de outros eventos do gênero”, afirma a secretária estadual de Esportes, coronel Helena Reis.

Os Regionais seguem à todo vapor até o próximo dia 26, com as etapas de São Bernardo do Campo (2ª Região Esportiva), Lins (3ª), Ribeirão Preto (5ª) e Ourinhos (7ª).

Jogos Regionais

Em sua 67ª edição, os Jogos Regionais contam com 24 modalidades e duas categorias, sub-21 e livre. As disputas acontecem nas oito regiões esportivas do estado e devem reunir mais de 15 mil participantes. Os melhores atletas e equipes garantem vaga nos Jogos Abertos do Interior “Horácio Baby Barioni”, que acontecem entre outubro e novembro.

Veja quantos atletas e municípios participaram das quatro primeiras etapas dos Jogos Regionais:

Itapetininga (8ª Região Esportiva): 4.463 atletas e 48 municípios

Bragança Paulista (4ª Região Esportiva): 4.347 atletas e 47 municípios

São José dos Campos (2ª Região Esportiva): 3.369 atletas e 33 municípios

Votuporanga (6ª Região Esportiva): 3.253 atletas e 38 municípios