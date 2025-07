Previsão do tempo para sexta-feira (18), em SP: tempo estável

Nesta sexta-feira (18), o dia será novamente bem típico da estação de inverno, com o predomínio de Sol entre poucas nuvens em grande parte do Estado de São Paulo, o que manterá as temperaturas diurnas elevadas e a sensação térmica levemente abafada, devido ao domínio da massa de ar seco sobre o sudeste do Brasil.

Pela noite e madrugada pode ter formação de densos nevoeiros em toda a faixa leste paulista, em virtude do resfriamento noturno, mas que se dissipam conforme o aquecimento diurno.

Ao longo do dia, a previsão é de tempo estável no território paulista, por causa do ar bastante seco no Estado.

Durante a tarde, a tendência é de que os índices de umidade do ar reduzam, com valores abaixo dos 30% em praticamente todo o Estado, exceto na faixa leste paulista e a recomendação é de atenção para hidratação redobrada, como também, evitar medidas que possam elevar os números de focos de queimadas.

À noite, os destaques serão as baixas temperaturas devido a perda radiativa no período noturno e a possibilidade de geadas em pontos isolados nas primeiras horas do dia na serra da Mantiqueira.

Diante disso, os modelos meteorológicos indicam condições para baixas temperaturas, com previsão de mínimas abaixo dos 10 graus, ressalta-se a importância de atenção especial com as pessoas mais vulneráveis, como idosos, crianças e aquelas em situação de rua.

Na capital, as temperaturas ficarão na casa dos 14 e 26 graus. Já em Campos do Jordão, mínima de 4 e máxima de 17 graus.

Em dias secos, consulte a previsão do tempo e beba bastante água para se hidratar.

