Terceira Regional de Saúde em Vilhena passa por reforma completa com investimentos do governo de RO

As melhorias acontecem na parte interna e externa do prédio

Ogoverno de Rondônia segue investindo na melhoria da infraestrutura das unidades de saúde em todas as regiões do estado. Em Vilhena, a Terceira Regional de Saúde está passando por uma ampla reforma, que contempla desde a renovação de ambientes internos até a requalificação das áreas externas, com o objetivo de garantir melhores condições de trabalho para os servidores e mais conforto aos usuários dos serviços.

A obra, com investimento de R$ 250 mil, proveniente de recursos do governo de Rondônia, através da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), está sendo executada pela Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos (Seosp), por meio da Gerência de Ações Urbanísticas (GAU), com mão de obra própria.

Entre os serviços realizados estão:

Troca do revestimento de gesso nas paredes internas;

Recuperação das paredes com aplicação de reboco, massa corrida e uma nova pintura;

Reformas externas com aplicação de reboco, textura acrílica e pintura;

Reforma completa da rede elétrica;

Substituição do piso no pátio externo;

Recuperação total do prédio anexo.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a iniciativa fortalece a saúde pública em todas as regiões do estado. “Os investimentos do governo na infraestrutura das unidades de saúde é essencial para valorizar os profissionais, além de garantir mais dignidade no atendimento à população”, salientou.

Segundo o secretário da Seosp, Elias Rezende, os trabalhos avançam com o empenho direto das equipes. “Nossa equipe está dedicada a revitalizar completamente o prédio. O espaço será totalmente renovado, garantindo mais conforto aos servidores e um atendimento ainda mais humanizado para a população de Vilhena e dos municípios do entorno”, afirmou.

A parceria firmada entre Seosp e Sesau tem sido fundamental para fortalecer a estrutura da saúde pública em Rondônia. Exemplo disso são as melhorias significativas em outras unidades de referência, como: o Hospital João Paulo II, o Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro e o Centro de Medicina Tropical de Rondônia (Cemetron), ambos em Porto Velho.

Fonte

Texto: Bruna Farias

Fotos: Bruno Motoyama

Secom - Governo de Rondônia