Polícia Penal de Rondônia conquista medalhas nas Olimpíadas Mundiais das Forças de Segurança, nos EUA

Com o intuito de reforçar a presença no cenário internacional do esporte voltado à segurança pública, o governo de Rondônia marcou presença, entre os dias 27 de junho e 6 de julho, na edição de 2025 dos Jogos Mundiais das Forças de Segurança (World Police & Fire Games – WPFG), realizado nos Estados Unidos da América. O evento, que reúne profissionais da segurança pública de diversos países, foi organizado pela Federação Atlética da Polícia da Califórnia (CPAF), em parceria com a cidade-sede e o Conselho Diretor da WPFG.

A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), representada pela Polícia Penal, participou da competição nas modalidades de artes marciais e futebol masculino. Ainda no futebol, policiais penais também integraram a equipe masculina da Polícia Militar do Estado de Rondônia (PMRO) e a equipe feminina da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec).

Atletas Ângelo Rafael e Rafael Lisboa de Araújo representaram o estado

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou o compromisso dos profissionais e o incentivo do governo ao esporte. “É um orgulho ver nossos agentes da segurança pública não apenas cumprindo com suas funções no estado, mas também mostrando ao mundo sua dedicação, disciplina e espírito esportivo. Essas conquistas refletem a força de Rondônia e o talento do nosso povo.”

Os policiais penais e atletas Ângelo Rafael e Rafael Lisboa representaram o estado de Rondônia nas modalidades de judô, jiu-jitsu e grappling (luta corpo a corpo ou luta agarrada), conquistando importantes premiações.

Ângelo Rafael garantiu 3 medalhas de ouro, uma em cada modalidade que disputou;

Rafael Lisboa conquistou 2 medalhas no jiu-jitsu: bronze na categoria com kimono até 77 kg, e prata na categoria sem kimono até 74 kg.

O secretário da Sejus, Marcus Rito, celebrou o desempenho da equipe. “A presença dos nossos policiais penais no World Police & Fire Games é resultado de um trabalho sério e do incentivo ao esporte dentro do sistema penitenciário. A vitória dos nossos atletas é simbólica, pois mostra que, além da segurança, também estamos promovendo saúde e integração entre os servidores”, destacou.

