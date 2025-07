Perseverança, dedicação e apoio do governo de RO transformam a vida de cafeicultores no estado

A cafeicultura do casal de agricultores Silvani Alves e Maurício Gomes está prosperando com suporte do governo de Rondônia

Na garagem da propriedade rural do casal de agricultores Silvani Alves Ferreira, 52 anos, e Maurício Gomes da Conceição, 51 anos, no município de Alta Floresta d’ Oeste, a velha carretinha que servia para carregar as sacas de café até a feira da cidade é guardada com muito carinho, pois marca o início de uma jornada sofrida, mas marcada por perseverança. A realidade deles, assim como de cafeicultores em todo estado está mudando com ações inéditas do governo de Rondônia, que tem feito a cafeicultura prosperar.

O casal já comprou uma segunda propriedade, dois veículos, construiu a casa dos sonhos e sustenta a faculdade de medicina da filha, uma honra para a família. ‘‘Tudo pago com o café’’, garantiu Silvani. Mas não era assim no início, Maurício conta que no começo, teve até que desfazer da moto para comprar a propriedade, e precisava trabalhar em pedreiras, pois a lavoura não sustentava a família. Era a esposa que ficava na propriedade cuidando do café e no único veículo da família, adquirido depois, uma moto que puxava a carretinha e levava a produção até a feira.

Antigamente era na carretinha que a produção chegava até a feira

A virada de qualidade de vida dos agricultores se fortaleceu com o suporte do governo de Rondônia, por meio das políticas públicas desenvolvidas pela Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri) e levadas até os produtores pela Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater-RO), que ensina, acompanha e oferece oportunidades para as produções se desenvolverem com sustentabilidade, qualidade e de forma lucrativa.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, evidencia o bom momento que vive a cafeicultura rondoniense. ‘‘Os cafeicultores de Rondônia estão mais felizes e com uma melhor qualidade de vida. A cafeicultura do estado está em pleno desenvolvimento. Rondônia é o 5º maior produtor de café do Brasil e o 2º maior na produção de robusta. E conquistou a Indicação Geográfica (IG) para o café robusta, premiações e recorde na exportação, que saltou de US$ 66,8 mil em 2019, para expressivos US$ 130,9 milhões em 2024. O governo de Rondônia está trabalhando e investindo em ações de valorização da cafeicultura, com foco no aumento da produtividade com sustentabilidade e incentivo a compra da produção no mercado consumidor global, caminhando lado a lado com os produtores para o progresso das lavouras’’, ressaltou.

PRESENTE NAS PROPRIEDADES

As conquistas do casal foram pagas com as lavouras de café

Silvani Alves, explicou como o apoio do governo transformou a vida da família. ‘‘o governo, através da Emater nunca deixou a gente só. Temos uma lavoura com mudas clonais do programaPlante Mais, com 3,5 mil pés de café, ganhamos um biodigestor; o governo compra a nossa produção através do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e recebemos a Emater em nossa propriedade todos os meses para orientar a nossa produção.”

Maurício Gomes, complementou que ‘‘a Emater se manteve nos incentivando com técnicas e orientações de como melhorar a produção e a renda. E hoje nós temos conquistas que são resultado da parceria com o governo, por meio da Emater’’. Assim como Silvani e Maurício, mais de 17 mil famílias estão envolvidas na produção de café em Rondônia.

Os cafés de Rondônia são conhecidos como robustas amazônicos, com destaque para os seguintes atributos: doce, frutado, com toque de chocolate, caramelo; floral, um café suave e marcante.

REESTRUTURAÇÃO DA EMATER

O escritório em Alta Floresta d’Oeste está localizado na Avenida São Paulo, nº 4.106, Bairro Santa Felicidade

E para somar as conquistas, o casal de agricultores, assim como todos os produtores do município de Alta Floresta d’ Oeste, município que é segundo maior produtor de café do estado, foram agraciados no dia 10 de julho, com o novo prédio da Emater, com uma estrutura moderna, acessível e mais confortável para os servidores e para fortalecer o atendimento aos produtores rurais.

O escritório em Alta Floresta d’Oeste está localizado na Avenida São Paulo, nº 4.106, Bairro Santa Felicidade, e conta com uma recepção acolhedora, sala ampla para atendimento dos produtores, auditório e ambiente para reuniões climatizados. A entrega faz parte do investimento do governo de Rondônia na reestruturação dos escritórios da Emater nos municípios.

DESTAQUES DAS AÇÕES

Agricultores trabalham para melhorar lavoura

Concurso de Qualidade e Sustentabilidade do Café (Concafé);

Projeto Degusta Café Robustas Amazônicos 80+ , com capacitação técnica aos produtores rurais, impulsionando cafés especiais;

Entrega de maquinários e implementos agrícolas aos municípios e associações;

Programa Plante Mais, com distribuição de mudas clonais de café;

Feira Robustas Amazônicos, que reúne expositores, produtores, investidores e apreciadores;

Proampe Agro, que oferece empréstimos com valores de até R$ 30 mil, com juros menores, podendo ser dividido em até 36 parcelas;

Pró-Café, que oferece incentivos fiscais à industrialização do café rondoniense, agregando valor ao produto local; A Emater está sempre sando assistência aos produtores

Rota Turística do Café, fortalecendo o turismo rural e promovendo a cultura cafeeira em seus principais polos produtores;

Rede café: o Projeto Rede Estadual de Avaliação de Clones de Café em Rondônia, desenvolvido em parceria com a Embrapa, com assistência técnica da Emater em propriedades referenciais, identifica os melhores clones de Robustas Amazônicos, registra e recomenda para plantio, conforme perfil da região;

Programa de Certificação de Mudas Cafeeiras: o objetivo é garantir lavouras livres de pragas e produtivas, com o controle de qualidade da planta;

Missões internacionais de promoção do café de Rondônia, com destaque para participação do Taste and Feel Rondônia Coffee Fest, em Londres, na Inglaterra;

Lei nº 5.722 – o Café Robusta Amazônico foi reconhecido como Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado de Rondônia, com a Lei nº 5.722, sancionada pelo governo do estado, em janeiro de 2024.

Fonte

Texto: Vanessa Moura

Fotos: Frank Néry

Secom - Governo de Rondônia