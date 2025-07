Tabela SUS Paulista repassa cerca de R$ 6 bilhões e amplia atendimento em todo o estado

Ao todo, o repasse alcança 800 instituições, remunerando até cinco vezes mais quando comparado à tabela nacional, com recursos 100% do Tesouro Estadual repassados para os procedimentos realizados via sistema público

A Tabela SUS Paulista atingiu neste mês cerca de R$ 6 bilhões em repasses a santas casas e entidades filantrópicas conveniadas ao Sistema Único de Saúde (SUS) no Estado de São Paulo. Criada na gestão Tarcísio de Freitas, a iniciativa da Secretaria de Estado da Saúde corrige a defasagem nos valores pagos a essas instituições e fortalece a assistência prestada à população.

LEIA TAMBÉM: Veja os procedimentos que tiveram o maior reajuste com a nova Tabela SUS Paulista

Ao todo, o repasse alcança 800 instituições, remunerando até cinco vezes mais quando comparado à tabela nacional, com recursos 100% do Tesouro Estadual repassados para os procedimentos realizados via sistema público.

“A Tabela SUS Paulista reajusta os valores dos serviços de saúde, garantindo a continuidade do atendimento e a sustentabilidade das instituições de saúde, com consequente expansão da oferta nos serviços prestados à população”, destacou a secretária de Estado da Saúde em exercício, Priscilla Perdicaris.

O Departamento Regional de Saúde (DRS) Grande São Paulo foi o que mais recebeu, com R$ 1,8 bilhão, registrando aumento de 15,16% nas cirurgias e 8,3% nos tratamentos oncológicos, quando comparados com 2022. Já o Hospital de Base de São José do Rio Preto foi a instituição com maior repasse, chegando a R$ 319 milhões, sinalizando 25,95% mais tratamentos oncológicos e 10% mais cirurgias.

Confira os valores repassados para as regiões por meio da Tabela SUS Paulista:

Foto: Reprodução/Secom SP

Mais transparência

O Governo de São Paulo disponibiliza a todo cidadão o acesso a todos os valores pagos, detalhados por instituição filantrópica, referentes à Tabela SUS Paulista, mostrando o compromisso da gestão com a transparência. Para acessar os dados, basta acessar https://nies.saude.sp.gov.br/ses .

Tabela SUS Paulista

A Tabela SUS Paulista é uma iniciativa inédita do Governo de São Paulo, e tem como objetivo aumentar o atendimento na rede pública de saúde e reduzir as filas, por meio do complemento do valor que os hospitais filantrópicos recebem atualmente do Ministério da Saúde pelos procedimentos hospitalares, com possibilidade de as unidades receberem até cinco vezes mais pelo atendimento SUS em comparação à tabela federal.