Marronzinho leva a força da Amazônia preservada ao Arraial Flor do Maracujá 2025

O Marronzinho já conquistou espaço na história do arraial, sendo campeão em 2023 e premiado em diversas categorias TRADIÇÃO FOLCLÓRICA O Marronzinho já conquistou seu espaço na história do Arraial Flor do Maracujá, sendo campeão em 2023 e premiado em diversas categorias. Em 2025, a agremiação reafirma sua missão de ser porta-voz da tradição folclórica e da consciência ambiental, unindo a força da cultura popular ao grito de preservação da Amazônia, o maior patrimônio natural do Brasil e do mundo. O secretário da Sejucel,Paulo Higo Ferreira, ressaltou a importância do papel social do festival.“O Arraial Flor do Maracujá é um espaço de valorização da nossa cultura, mas também de reflexão. O Marronzinho tem um histórico de levar temas relevantes para a arena, e este ano, reforça a defesa da Amazônia, algo que nos representa como estado e como povo”, declarou. Fonte

Texto: Paulo Amorim

Fotos: Ésio Mendes e Daiane Mendonça

Secom - Governo de Rondônia