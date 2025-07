‘Sofrência’ anima campeã dos Jogos Regionais: ‘Coloco sertanejo bem alto antes de competir’

Maria Luiza da Silva, 23 anos, conquistou três medalhas em provas diferentes do atletismo na etapa de São Bernardo do Campo (1ª Região Esportiva) dos Jogos Regionais

Seis horas. Foi o tempo que Maria Luiza da Silva, 23 anos, precisou para conquistar três medalhas em provas diferentes do atletismo na etapa de São Bernardo do Campo (1ª Região Esportiva) dos Jogos Regionais.

Nascida em São Bernardo do Campo e, portanto, atleta da delegação da casa, Maria foi para a pista na última segunda-feira (14) e abriu a agenda de pódios às 10h30 com a prata na prova em que é especialista, os 100 metros com barreiras. Dez minutos depois, ouro nos 100 metros rasos. A jovem atleta fechou o dia às 16h10, com mais uma prata, dessa vez no revezamento 4×100 metros.

“Não tive dificuldade em virar a chavinha. Mesmo com o pequeno intervalo entre a prova dos 100 metros com barreiras e a dos 100 metros rasos, aproveitei para conversar com meu técnico e me concentrar no que tinha que fazer”, conta Maria, que classifica os Jogos Regionais como um “vestibular” para o restante da temporada. “Os Jogos Regionais servem como um super treino para as competições nacionais. É a oportunidade que o atleta tem para fazer ajustes.”

E para se manter mentalmente dentro do jogo, longe de qualquer distração antes de competir, Maria tem o seu ritual. Faltando uma hora pro início da prova, ela coloca os fones de ouvido e aumenta o volume da “sofrência”. O sertanejo é a dose extra de adrenalina que ela precisa para acelerar nas pistas.

“Não tem jeito, sempre tem sertanejo na minha playlist. Meus amigos me julgam, brincam comigo sobre ouvir sofrência antes de competir, mas eu adoro. Esse estilo de música me deixa feliz, animada antes de correr”, revela Maria, que é fã de Luan Santana. “Pretendo ir a um show dele ainda esse ano.”

Campeã brasileira sub-23, Maria faz sua estreia no calendário adulto em agosto, no Troféu Brasil. A competição, que reúne a nata do atletismo brasileiro, não é uma novidade para a jovem: em 2024, ainda na categoria sub-23, ela ficou em quinto lugar nos 100 metros com barreiras.

“Treino desde o final do ano passado para o Troféu Brasil. É o meu foco para este ano. Estou treinando muito bem e espero repetir o que venho fazendo nessa preparação”, diz.

Nessa longa caminhada rumo à elite do atletismo, Maria conta com o auxílio providencial do Programa Talento Esportivo, plataforma de financiamento da Secretaria de Esportes do Estado de SP. “Sou bolsista há quatro anos. Lembro que com o primeiro benefício que recebi comprei um tênis e uma mochila para treinar. É uma verba que ajuda na suplementação e compra de materiais esportivos.”

Jogos Regionais

Em sua 67ª edição, os Jogos Regionais contam com 24 modalidades e duas categorias, sub-21 e livre. As disputas acontecem nas oito regiões esportivas do estado e devem reunir mais de 15 mil participantes. Os melhores atletas e equipes garantem vaga nos Jogos Abertos do Interior “Horácio Baby Barioni”, que acontecem entre outubro e novembro.