Univesp promove aula magna com Marcelo Tas

A Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) realiza no dia 21 de julho, às 19h, a aula magna para celebrar o início de semestre e o ingresso de novos alunos. Em 2025, o encontro contará com a participação especial do comunicador e educador Marcelo Tas, que abordará o tema “Reinvenção da Carreira: hackeando Marcelo Tas”. O evento acontece no Teatro Franco Zampari, na capital paulista, transmitido pela Univesp TV e YouTube .

Na palestra, Marcelo Tas abre seu histórico e compartilha seus métodos, processos e aprendizados de alguns dos seus projetos na carreira. Tas é coordenador de criação do Telecurso, de games para o Museu do Amanhã e do Museu da Língua Portuguesa, na Fundação Roberto Marinho, além de uma vasta gama de séries e programas de TV como: o repórter Ernesto Varela, Castelo Rá-Tim-Bum, Vitrine e CQC. Ele apontará erros e acertos nos bastidores de criação e implementação de produtos ao longo da jornada que percorreu diante de tantas mudanças tecnológicas e de paradigmas.

Atualmente, Marcelo Tas é diretor e apresentador do programa #Provoca e comentarista no Jornal da Cultura, ambos na TV Cultura; também é professor de comunicação e desenvolve conteúdos educacionais para empresas e parceiros.

Sobre a Univesp

Criada em 2012, a Universidade Virtual do Estado de São Paulo é uma instituição exclusivamente de educação a distância, mantida pelo Governo do Estado e vinculada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Entre seus principais parceiros, destacam-se as universidades USP, Unesp, Unicamp e o Centro Paula Souza (CPS).

A Univesp conta com mais de 70 mil alunos, entre graduação e pós, e nove cursos: Letras, Matemática, Pedagogia, Bacharelado em Tecnologia da Informação (BTI), Bacharelado em Ciência de Dados, Engenharia de Computação, Engenharia de Produção, Administração e Processos Gerenciais. Os cursos são realizados em Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), por meio de videoaulas, bibliotecas digitais, conteúdos pedagógicos e fóruns, que garantem a interação do discente com o facilitador. Atualmente, a universidade possui 440 polos e está presente em 382 municípios do Estado, 59% do território paulista, que abrigam mais de 93% da população paulista.