Governo de RO fortalece inclusão e tecnologia assistiva em formação para educadores

Ogoverno de Rondônia reafirmou seu compromisso com a educação inclusiva e a formação continuada dos profissionais, em um evento realizado na segunda-feira (14) e terça-feira (15), em Porto Velho. Mais de 150 educadores da rede estadual de ensino se reuniram no auditório de um hotel para discutir e aprofundar conhecimentos sobre acessibilidade e equidade no ambiente escolar.

Durante a formação os participantes conheceram diversas práticas inclusivas e ferramentas que facilitam o acesso à aprendizagem por estudantes com necessidades específicas. A tecnologia assistiva que abrange recursos, serviços e estratégias que contribuem para a autonomia e participação de pessoas com deficiência, foi amplamente abordada, demonstrando seu papel fundamental no processo de ensino-aprendizagem.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a iniciativa é fundamental para capacitar os educadores, além de transformar a realidade educacional do estado, garantindo que a tecnologia assistiva seja empregada de forma eficaz em prol da inclusão.

De acordo com a titular da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), Ana Lúcia Pacini, o encontro teve como foco principal a tecnologia assistiva, ferramenta essencial para garantir a plena inclusão de estudantes com deficiência, transtornos do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. “A iniciativa visa assegurar que todos os alunos tenham condições equitativas de aprendizado, promovendo um ambiente educacional mais justo e acessível”, disse.

A secretária da Seduc, acrescentou que “ações como essa reforçam o empenho do governo de Rondônia em construir uma educação cada vez mais inclusiva e eficiente, onde a tecnologia e a formação contínua se tornem pilares para garantir o sucesso e o desenvolvimento de todos os estudantes.”

TECNOLOGIA DE PONTA

Julie Cristie, da Gerência de capacitação técnica da Seduc, ressaltou que as escolas de Rondônia dispõem de equipamentos de alta tecnologia na área de educação inclusiva. “O material de ponta aliado à formação contínua desses profissionais é determinante para otimizar o uso desses equipamentos e garantir um atendimento de excelência. O professor precisa estar apto para desenvolver e levar o melhor atendimento aos alunos.”

APRIMORAMENTO

O governo de Rondônia tem investido consistentemente na capacitação dos educadores. Na semana passada, a Seduc promoveu uma formação em Inteligência Artificial, e as atividades de desenvolvimento profissional continuam nesta segunda e terça-feira, com a Formação em Tecnologia Assistiva na Educação Especial com Ênfase na Inclusão. A agenda de capacitações da Seduc prosseguirá com um próximo encontro focado em Comunicação e Oratória, evidenciando a visão estratégica da gestão estadual em aprimorar constantemente as habilidades de seus profissionais.

Fonte

Texto: Elaine Santos

Fotos: Júlio André

Secom - Governo de Rondônia