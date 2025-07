Governo de SP realiza audiências para ouvir a população sobre concessão de parques urbanos na capital

O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Parcerias em Investimentos do Estado (SPI), promove nos dias 16 e 17 de julho audiências públicas para apresentar o projeto de concessão de seis parques urbanos de São Paulo. O objetivo é detalhar as propostas de melhorias e garantir a participação social na construção da iniciativa, que integra o Programa de Parcerias em Investimentos (PPI-SP) e vai qualificar a gestão, operação, manutenção e infraestrutura desses espaços públicos.

O primeiro encontro será presencial, com transmissão no canal oficial do Governo de SP no Youtube, no dia 16 de julho, às 11h, na sede do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), localizada na Avenida do Estado, 777, bairro Ponte Pequena. A segunda audiência ocorre, exclusivamente, de forma online, no dia 17 de julho, às 11h, ao vivo também no Youtube do Governo ( https://www.youtube.com/governosp ). O link de acesso, o regulamento, as formas de participação e demais informações serão disponibilizados previamente no site da SPI: www.parceriaseminvestimentos.sp.gov.br/projeto-qualificado/parques-urbanos

Além da participação nas audiências, os interessados poderão contribuir por meio da consulta pública, que segue aberta até 1º de agosto de 2025. Os documentos com todos os detalhes estão disponíveis no site da SPI ( www.parceriaseminvestimentos.sp.gov.br ) e também no data room do projeto. Para acessar o ambiente virtual com os materiais completos, é necessário fazer solicitação por e-mail ([email protected]), informando dados pessoais e institucionais.

Requalificação dos parques

Os seis parques contemplados no projeto são atualmente geridos pela Coordenadoria de Parques, vinculada à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (SEMIL). São eles: Parque da Juventude Dom Paulo Evaristo Arns, Parque Estadual do Belém Manoel Pitta, Parque Ecológico do Tietê – Núcleo Engenheiro Goulart, Parque Vila Jacuí, Parque Maria Cristina Hellmeister de Abreu e Parque Itaim Biacica.

A modelagem propõe um contrato de concessão por 30 anos e estima mais de R$ 144,7 milhões em investimentos ao longo do período, sendo R$ 60,4 milhões já nos primeiros quatro anos. Entre as melhorias previstas estão a requalificação das estruturas existentes, a ampliação de áreas de lazer, a criação de equipamentos esportivos e a implantação de novos serviços voltados ao bem-estar da população.