Governo de SP anuncia contratação de 150 agentes para programa de superação da pobreza

A Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo (SEDS) anunciou nesta segunda-feira (14) a contratação dos primeiros 150 agentes da superação e seus supervisores. A medida marca mais um passo concreto na implantação do SuperAção SP, um programa inovador e estruturante voltado à superação da pobreza por meio do atendimento personalizado às famílias em situação de vulnerabilidade social. O objetivo é criar condições para que essas famílias tenham apoio e acesso a oportunidades para alcançar emancipação e autonomia.

A contratação é resultado de um processo licitatório e de um edital público, garantindo transparência e excelência na execução do programa. A Fundação Getúlio Vargas (FGV) será responsável pela seleção e contratação dos profissionais que atuarão nesta primeira etapa em municípios das regiões administrativas da Grande São Paulo, Campinas, Sorocaba e Baixada Santista.

Esse movimento demonstra o ritmo acelerado de implementação do SuperAção SP, que já prepara a convocação da primeira onda de municípios participantes, marcada para o dia 4 de agosto, em evento com o governador do Estado.

As vagas foram desenhadas com atenção especial à valorização do trabalho. Os cargos exigem ensino superior completo e a contratação é em regime CLT. O pacote de benefícios inclui plano de saúde Amil, vale-alimentação, vale-transporte, auxílio-creche e bolsa de estudos (também para dependentes, a partir do segundo ano).

Os agentes da superação serão contratados de forma centralizada, o que permitirá um processo de formação unificado, conduzido pela SEDS, com metodologia própria e alinhada à atuação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), sem sobreposição com as atribuições das equipes municipais.

Ineditismo e integração

O SuperAção SP está baseado em duas trilhas de atendimento. A primeira, de proteção social, é voltada a famílias com barreiras severas de inclusão, como dependência de cuidados, idade avançada ou baixa escolaridade. Já a trilha de superação da pobreza atende famílias com perfil ativo para o mercado de trabalho.

Essas jornadas serão acompanhadas por Agentes de SuperAção. Os profissionais serão especialmente treinados para orientar cada núcleo familiar ao longo de três módulos complementares: Proteger, que dá acesso a benefícios sociais, alimentação, saúde, moradia e educação infantil; Desenvolver, com qualificação profissional e incentivo à formação com auxílio financeiro por metas cumpridas; e Incluir, com entrada no mundo do trabalho e apoio ao empreendedorismo, com bonificação pela autonomia conquistada.