Iniciativa na Faculdade de Medicina da USP promove descarte consciente de resíduos químicos

Uma iniciativa na Faculdade de Medicina (FM) da USP pretende garantir mais segurança a alunos, professores, pesquisadores e funcionários que realizam atividades acadêmicas e estudos em laboratórios com resíduos químicos, buscando alternativas para promover o tratamento, a recuperação e o descarte consciente de substâncias potencialmente nocivas. Trata-se do Projeto EcoQuímica, ação que faz parte do programa ReAgir – Por um Futuro Sustentável, que tem como objetivo mobilizar a comunidade acadêmica para promover ações concretas em prol do meio ambiente.

“Atualmente os resíduos químicos da FM são direcionados para o tratamento por incineração. Nosso grupo está considerando formas de recuperação de produtos químicos e sua substituição por produtos eco-friendly”, explica Rosimeire Aparecida Roela, pesquisadora que lidera o Grupo de Resíduos Químicos, o EcoQuímica. O grupo atua para minimizar as chances de contaminação nas diversas atividades desenvolvidas que utilizem substâncias prejudiciais à saúde pública ou ao meio ambiente.

Ações de descarte de resíduos na Faculdade de Medicina da USP – Foto: Divulgação FMUSP .

O EcoQuímica avalia ainda a possibilidade de implantação do tratamento de formol no descarte de resíduos químicos por meio de uma técnica desenvolvida no campus da USP de Ribeirão Preto. “A sustentabilidade vai muito além do seu correto descarte, envolve um conjunto de ações que permitem a proteção da saúde pública e do meio ambiente”, explica a pesquisadora.

Além de Rosimeire, participam do grupo Kely Cristina Soares Bispo, Mussya Cisotto Rocha, Roseli da Silva Soares e Thayse Yumie Tomokane, que são técnicas e pesquisadoras que atuam em laboratórios da faculdade.

Gestão Ambiental

Na Faculdade de Medicina há também outras iniciativas do Projeto ReAgir, organizadas pela diretoria executiva e pelo Grupo de Trabalho em Sustentabilidade da Comissão de Gestão Ambiental, que contam com a participação de 32 colaboradores de diversas áreas da instituição. Divididos em sete grupos temáticos – Água, Áreas Verdes, Energia, Resíduos Biológicos, Resíduos Comuns e Recicláveis, Resíduos Químicos e Tecnologia, os participantes do projeto atuam debatendo e propondo soluções práticas para aprimorar a resposta da FM às questões ambientais e sociais.

Cartilha de orientação de descarte de resíduos que pode ser baixada gratuitamente – Foto: Divulgação/FMUSP

É nesse cenário que foram publicadas duas cartilhas. Boas Práticas Sustentáveis na FMUSP , com várias dicas, entre elas a de como economizar água, práticas sobre o uso consciente da energia e o cuidado com resíduos comuns e recicláveis. A outra, Cartilha de Orientação de Descarte de Resíduos na FMUSP , que tem como objetivo conscientizar as pessoas envolvidas quanto ao impacto e riscos do manejo inadequado dos resíduos produzidos pelos seus processos de trabalho, bem como orientar e padronizar o seu correto descarte. Segundo os organizadores, o uso racional de insumos dentro dos ambientes de trabalho contribuirá para ambientes mais saudáveis e sustentáveis, reduzindo o risco de acidentes.

Bio lixo

Outra ação do programa ReAgir, que teve início no início do ano, o projeto Bio-Lixo Seguro tem como foco ampliar a conscientização sobre o descarte correto de resíduos biológicos. Consiste na realização de treinamentos on-line para os ingressantes da faculdade sobre a forma correta de descarte, na reciclagem periódica desses conhecimentos para os demais membros da comunidade e em observações presenciais, com o objetivo de prevenir falhas por desconhecimento ou negligência, especialmente no manuseio de agentes perigosos, conforme determina a legislação vigente.

O principal indicador de sucesso do projeto será alcançar “zero” de não-conformidades em todas as unidades geradoras de resíduos biológicos e outros resíduos considerados perigosos, mantendo treinamentos contínuos tanto para novos membros quanto para a reciclagem de toda a comunidade.

Os interessados em participar do Projeto EcoQuímica ou de outras ações do programa ReAgir podem entrar em contato pelo e-mail [email protected]