Instituto do Câncer de SP abre inscrições para corrida com renda para projetos de assistência e pesquisa

Hospital público ligado ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina (FM) da USP, o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (Icesp) tem inscrições abertas para a 9ª edição da Icesp Run , corrida e caminhada pela saúde. A prova acontece no dia 30 de novembro, um domingo, e reforça a importância da atividade física na prevenção contra o câncer. Terá largada às 7h, na Praça Charles Miller, no Complexo Esportivo do Pacaembu. A participação tem valores de R$ 73,90 a R$ 129,90 e inclui camiseta, sacochila, número e medalha. É possível fazer a inscrições on-line neste link .

Assim como nos anos anteriores, a prova contará com percursos de 5 quilômetros e 10 quilômetros, além de caminhada de 5 quilômetros, e baterias especiais para as crianças e adolescentes de 4 a 17 anos, buscando reforçar a necessidade dos cuidados com a saúde desde a infância até a vida adulta.

O evento tem como objetivo destacar e incentivar a prática de atividades físicas regulares, que tem efeitos positivos para saúde, além de ser uma medida importante de prevenção contra o câncer e de auxílio na reabilitação de pacientes já diagnosticados com a doença.

“Entre os intuitos da Icesp Run está incentivar a população a praticar atividade física regularmente. Isso tem uma importante implicação no bem-estar, qualidade de vida e na melhora da saúde de modo geral. Entre os efeitos está o controle do peso, a diminuição do risco de hipertensão, da diabetes e do desenvolvimento de alguns tipos de cânceres, como o de mama”, destaca William Nahas, presidente do Conselho Diretor do Icesp.

Percurso

A corrida e caminhada de 5 km tem percurso voltado tanto para iniciantes quanto para quem deseja alternar corrida e caminhada. A proposta é incentivar a prática esportiva entre participantes de diferentes perfis, incluindo famílias. Quem já tem experiência pode usar o trajeto para retomar ou aprimorar o ritmo.

Também está disponível a prova de 10 km, voltada a corredores habituados a distâncias maiores ou que buscam novos desafios. A largada será na Praça Charles Miller, com percurso pela Avenida Pacaembu, Elevado Presidente Artur da Costa e Silva e retorno ao ponto de chegada em frente ao Estádio do Pacaembu. A idade mínima para participação nesta modalidade é de 18 anos completos até 31 de dezembro do ano da prova.

“A corrida e caminhada Icesp Run vem crescendo nos últimos anos e o público está cada vez mais engajado com este movimento em prol da saúde. Nosso objetivo é promover uma prova para todos os públicos, de todas as idades e com diferentes preparos físicos”, finaliza a diretora executiva do Icesp, Joyce Chacon Fernandes.

O resultado financeiro do evento é revertido ao desenvolvimento de projetos de assistência, ensino e pesquisa no instituto.

Para realizar a inscrição e obter mais informações clique aqui