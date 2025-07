Governo de SP encerra terceiro ciclo do programa Caminho da Capacitação com mais de 680 alunos formados

O governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, participou neste sábado (12) das formaturas do terceiro ciclo do programa Caminho da Capacitação, realizado em 13 municípios da região de Sorocaba. No total, 687 alunos concluíram cursos gratuitos de qualificação profissional. A iniciativa do Fundo Social de São Paulo, que integra o programa SuperAção SP, atendeu os municípios com carretas adaptadas como salas de aula.

As cidades contempladas neste terceiro ciclo foram Alambari, Araçoiaba da Serra, Boituva, Capela do Alto, Cerquilho, Cesário Lange, Iperó, Laranjal Paulista, Pereiras, Porto Feliz, Salto de Pirapora, Tatuí e Tietê. Os cursos atenderam áreas com alta demanda por empregabilidade, como manutenção automotiva, gastronomia, panificação, açougue, tecnologia, imagem pessoal, confecção industrial, banho e tosa, soldagem e outros.

Turma de formados no terceiro ciclo do Caminho da Capacitação, em Cerquilho. Foto: Marcelo S. Camargo/Governo de São Paulo

“A beleza é levar a capacitação para onde as pessoas estão. É poder rodar o estado todo com uma carreta e levar essa oportunidade para muita gente. Nós aproximamos o curso de onde estão as pessoas e oportunidades”, disse o governador Tarcísio de Freitas lembrando que a oferta de cursos se adapta às demandas de cada município.

Com os resultados do terceiro ciclo, o programa já soma 1.975 alunos formados desde o lançamento, em maio deste ano. “Muitas já saem empregadas e muitas querem empreender abrindo o próprio negócio. A ideia desse programa é mudar a perspectiva de vida pela capacitação”, completou o governador.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de São Paulo, Cristiane Freitas, destacou a importância da qualificação como ferramenta de transformação social. “A cada formatura, vemos histórias de superação e de esperança. O Caminho da Capacitação abre portas para o mercado de trabalho e para o empreendedorismo, gerando renda e autonomia para milhares de pessoas e famílias paulistas”, afirmou.

As cerimônias de encerramento reuniram os alunos de todas as cidades em dois polos principais: Cerquilho e Tatuí, totalizando 687 formandos. Na cerimônia de Cerquilho, foram 315 alunos certificados, enquanto na cerimônia realizada em Tatuí foram 372 formados.

Caminho da Capacitação oferece curso de soldagem; formados marcam presença em formatura em Tatuí. Foto: Marcelo S. Camargo/Governo de São Paulo

Os cursos são destinados, prioritariamente, a pessoas em situação de vulnerabilidade social, como desempregados, jovens a partir de 18 anos e mulheres chefes de família.

O próximo ciclo do programa já está com inscrições abertas também na região de Sorocaba, com novas turmas previstas para início em 14 de julho. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site: www.cursofussp.sp.gov.br.

SuperAção SP

O Caminho da Capacitação faz parte do SuperAção SP, programa do Governo do Estado de São Paulo que tem como meta retirar mais de 100 mil famílias da linha da pobreza até 2026. “Damos recurso para afastar a insegurança alimentar e ver o que falta para ela trabalhar. O Estado abraça essa pessoa para que ela tenha condição de dar o passo seguinte, que é o passo da capacitação. O terceiro ciclo é o da inserção produtiva, ligando essa pessoa ao mercado de trabalho”, explicou o governador.

A ação conta com mais de 30 carretas equipadas, oferecendo mais de 40 opções de cursos gratuitos em todas as regiões do estado. Idealizado pelo Fundo Social de São Paulo, o programa busca fomentar o desenvolvimento econômico e social, por meio da profissionalização do cidadão.

Mais informações sobre cursos, cronogramas e cidades atendidas estão disponíveis no site oficial do programa ou diretamente com as prefeituras parceiras.

Foto: Reprodução/Secom SP

Foto: Reprodução/Secom SP

Foto: Reprodução/Secom SP

Foto: Reprodução/Secom SP