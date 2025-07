SP é líder em feiras de carros antigos; veja roteiro de eventos pelo estado

As feiras de carros antigos preservam a história automobilística, são importantes para o entretenimento e para a geração de negócios. Assim, costumam atrair colecionadores, entusiastas, promovendo cultura, lazer e um expressivo potencial econômico. Além disso, os eventos movimentam o setor de turismo com a ocupação de hotéis, restaurantes e comércio em geral.



São Paulo é considerado o líder em feiras de carros antigos, especialmente devido ao grande número de eventos e encontros que ocorrem no estado. O 10º Encontro Brasileiro de Autos Antigos em Águas de Lindóia, por exemplo, é considerado o maior da América Latina, atraindo milhares de visitantes e expositores de todo o país. O encontro aconteceu no final de junho, durou quatro dias e teve 1.500 veículos expostos, com público estimado de 530 mil pessoas.

Uma das qualidades destas feiras é que estimula a restauração de carros antigos, mantendo viva a história e o conhecimento sobre esses veículos. De acordo com pesquisa da Fédération Internacionale des Véhicules Anciens (Fiva), o Brasil é atualmente o líder em número de colecionadores de carros antigos da América Latina, com cerca de 1,2 milhão de adeptos do movimento. A programação em SP passou por Águas de Lindóia e estará em Santana de Parnaíba neste domingo (13), a partir das 10h – é o 22º Encontro de Antigomobilismo, que será no centro histórico local.



Entre os destaques desta edição 2025 está a participação de um Maverick 1973 customizado por Batistinha, referência nacional em restauração e customização de veículos antigos. A exposição de Santana de Parnaíba reunirá automóveis com mais de 35 anos de fabricação, incluindo relíquias dos anos de 1920 a 1980, pertencentes a colecionadores e clubes de antigomobilismo de diversas regiões do país.

Para os moradores, este evento é muito mais do que uma exposição de carros. Trata-se de uma celebração da cultura, da tradição e da nostalgia. Além da exposição de carros antigos e miniaturas, haverá mercado de pulgas, feira de artesanato, food trucks, cerveja artesanal, música ao vivo e atrações culturais. São esperados mais de 30 mil visitantes, mesmo público da edição passada.

Santana de Parnaíba promove o Encontro de Antigomobilismo no Centro Histórico. Foto: Secom / Pref. Santana de Parnaíba)





Guararema

Carros antigos possuem uma aura de nostalgia e história que os torna verdadeiras relíquias sobre rodas. E Guararema não foge à regra. No dia 13 de julho, domingo, haverá Encontro de Carros e Motos Antigos, das 8h às 14h, no Estádio Municipal Argemiro de Souza Melo, 1501 – distrito de Luiz Carlos, Guararema.





São Caetano do Sul

Nos dias 18 (das 17h às 22h), 19 e 20 (das 9h às 22h) de julho acontecerá a 16ª Exposição Anual de Carros Antigos no município de São Caetano do Sul, no Espaço Verde Chico Mendes, na Avenida Fernando Simonsen, 566, bairro de São José. O evento é uma tradição na cidade, com exposição de centenas de veículos antigos, mercado de pulgas e atrações artísticas. É solicitado ao público visitante uma contribuição de dois kg de alimentos não perecíveis.





Bertioga

A estância turística de Bertioga promove no dia 19 de julho o 11º Encontro de Carros Antigos e Especiais, promovido pelo Automóvel Clube Bertioga com apoio da Prefeitura. O evento reunirá veículos clássicos e especiais, com destaque para modelos raros, restaurados e personalizados. Além da exposição de carros, haverá um show da banda bertioguense Comic’s às 16h30. O objetivo desta ação é promover a cultura automotiva e estimular a solidariedade, com arrecadação de alimentos para famílias em situação de vulnerabilidade.

Ibitinga





Já o 14° Encontro de Carros Antigos da cidade de Ibitinga será dia 20 de julho, no CBI – Clube dos Bancários, na Av. Luís Francischini, s/n, com música dos Anos Dourados, café da manhã especial, brindes, diplomas e muito mais. Ingressos – para os expositores: R$ 10 ou 2 kg de alimento (não perecível). Para o público: 1 kg de alimento (não perecível). Haverá praça de alimentação em prol de entidades sociais locais em prol da Casa CAHC e Beth Shalon.





Holambra

A XII Mostra de Veículos Antigos acontecerá na estância turística de Holambra no dia 20 de julho. O evento será realizado na Rua da Amizade e começará a partir das 8h. A mostra incluirá exposição de carros antigos, food trucks, cervejas artesanais, mercado de pulgas, bandas de rock and roll e sorteio de brindes. A entrada será um quilo de alimento não perecível e a realização desta ação é da Old Car Society Holambra.





Catanduva

Também no dia 20 de julho, Catanduva será palco do Encontro Mensal de Veículos Antigos organizado pela ARCA (Associação de Antigomobilismo da Região de Catanduva). O evento será realizado na Praça da Matriz, Rua Cuiabá, entre as Ruas Brasil e Pará, das 9h às 12h. Os participantes são convidados a levar seus carros antigos para compartilhar a paixão com outros entusiastas. Além disso, o evento promete um ambiente de descontração, onde os participantes poderão trocar histórias e exibir seus veículos, apreciar os clássicos, interagir com outros apaixonados por carros antigos e conhecer mais sobre a história do automobilismo.

Itapecerica da Serra





O 17º Encontro de Fuscas e Carros Antigos do Laskados Fusca Clube acontece em Itapecerica da Serra, no dia 20 de julho, das 8h às 15h. O evento será no Ginásio Antônio Baldusco na Avenida Dona Anila, 1001 – Olaria. A entrada são dois quilos de alimentos não perecíveis ou o valor de R$ 20.

Cerquilho





Os Amigos Antigomobilistas de Cerquilho são os responsáveis pela organização do 10º Encontro de Carros Antigos e Clássicos de Cerquilho, nos dias 26 e 27. O evento acontecerá no Centro de Eventos Cidade das Rosas, na Avenida Presidente Washington Luís, s/n. A abertura acontece no sábado, dia 26, a partir das 12h, e no domingo, dia 27, a partir das 8h. A entrada é gratuita. Além da exposição de carros antigos e clássicos, haverá música com a banda Ruby Woo no sábado.



São José do Rio Preto



O 19º Encontro de Antigomobilismo de São José do Rio Preto, considerado o maior encontro de carros antigos do noroeste paulista, acontece nos dias 9 e 10 de agosto, no Recinto de Exposições Alberto Bertelli Lucatto, localizado na Rua Daniel Antônio de Freitas, 115. A expectativa é de que mais de 600 carros antigos, relíquias e supermáquinas façam parte do evento. Na oportunidade haverá uma edição especial do Dia dos Pais.