Nova sede da Emater entregue pelo governo de RO em Alta Floresta d’Oeste, une tecnologia e apoio direto ao produtor

Repleto de cadeias produtivas, com destaque para a cafeicultura, bovinocultura, piscicultura e agroindustrialização, o município de Alta Floresta d’Oeste, localizado na Zona da Mata, próximo a Rolim de Moura, recebeu na quinta-feira (10), a entrega do novo escritório da Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater-RO), com uma estrutura moderna, acessível e mais confortável para os servidores e para fortalecer o atendimento aos produtores rurais.

O investimento do governo de Rondônia na obra foi de R$1.646.471,86 milhão. O local funciona com equipe de servidores dotados de conhecimento específicos e técnicos, ajudando os produtores rurais a serem beneficiados com as políticas públicas, e assistência para desenvolverem as melhores práticas de criação e plantio. O escritório em Alta Floresta d’Oeste está localizado na Avenida São Paulo, nº 4.106, Bairro Santa Felicidade, e conta com uma recepção acolhedora, sala ampla para atendimento dos produtores, auditório e ambiente para reuniões climatizados.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, salientou que a iniciativa faz parte da reestruturação dos escritórios da Emater nos municípios, realizada pelo governo de Rondônia para valorizar servidores e produtores rurais. ”O novo escritório em Alta Floresta d’Oeste traz um ambiente mais digno de trabalho e para atendimento dos produtores, e mostra o empenho do governo de Rondônia em contribuir para prosperar ainda mais com a produção de alimentos na cidade, e contribuir com o desenvolvimento do município e do estado, além de fortalecer os produtores e as produções do campo. “

Novo escritório da Emater-RO, conta com uma estrutura moderna, acessível e mais confortável

O presidente da Emater-RO, Luciano Brandão, explicou que a entrega do novo escritório em Alta Floresta d’Oeste soma-se as diversas iniciativas do governo de Rondônia que tem fortalecido a Autarquia. “Com essa entrega, o governo está fazendo história para a agricultura do município e fortalecendo a assistência técnica, que também está sendo fortalecida em todo o estado por meio de uma série de ações, inclusive com troca de mobiliário, novos veículos e gratificação para os profissionais.”

O gerente Regional da Emater-RO na Zona da Mata, Paulo Henrique Custódio, destacou que o novo escritório da Emater em Alta Floresta d’Oeste representa um sonho realizado. “Para nós, servidores da Emater, e para os produtores do município, essa nova instalação é um sonho. O sentimento é de muita gratidão, com esse prédio maravilhoso, dedicado a trabalhar todos os programas de políticas públicas do estado aos produtores rurais, como oPlante Mais, oMais Calcário, oConsultec, o Ater Indígena, entre tantas ações que ajudam os produtores”.

O gerente local da Emater-RO em Alta Floresta d’Oeste, Devanil de Souza, frisou o impacto da Autarquia no desenvolvimento das cadeias produtivas do município. “O novo escritório vem trazer mais conforto para os nossos servidores e agricultores, um melhor atendimento, pois tudo se inicia aqui nesse escritório e posteriormente vamos as propriedades levar desenvolvimento sustentável, social e todas as tecnologias para os produtores, o que reflete em melhor renda e bem-estar para as famílias do campo.”

VALORIZAÇÃO E APOIO

Unidade demonstrativa do programa Consultec da Emater

A propriedade do produtor rural Ademar Eggert, que é uma unidade demonstrativa do programaConsultecda Emater-RO, por meio do qual o governo impulsiona a pecuária de leite, possui ainda uma agroindústrias de iogurtes. O produtor contou a importância da assistência e o contentamento com o novo escritório da Emater-RO. “Achamos uma casa na Emater, um local para nos apoiar nas alternativas de produções. O atendimento era bom, mas o ambiente está ainda melhor agora com o novo prédio, confortável e acessível. A Emater traz muitas tecnologias e informações, que nos ajuda muito. Antes uma vaca dava uma média de 8 a 12 litros de leite, com o apoio da alimentação orientada, tem vaca dando até 22 litros”, disse.

O casal de produtores rurais, Silvani Alves Ferreira e Maurício Gomes da Conceição, também está feliz com a estrutura moderna da Emater-RO. Os produtores estão prosperando com uma cafeicultura cada vez mais produtiva. Uma das lavouras é proveniente da doação de mudas de cafés clonais do programaPlante Maisdo governo de Rondônia, desenvolvido pela Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri) e levado até o produtor pela Emater-RO. “Para a gente, a presença da Emater em nossas vidas é motivo de alegria, evoluímos muito com esse apoio do governo de Rondônia.Começamos vendendo a nossa produção na feira, levando na carretinha atrás da moto, e hoje temos várias conquistas, nossa casa dos sonhos, dois veículos, estamos proporcionando a nossa filha fazer a faculdade de medicina, e já temos mais outra propriedade, tudo pago com o café.”

A cerimônia de entrega do novo escritório reuniu produtores, servidores, deputados, prefeitos, vereadores, e contou com a presença da primeira-dama Luana Rocha, que pontuou que os agricultores familiares terão um bom acolhimento nesse importante equipamento público entregue pelo governo de Rondônia; e também do secretário-chefe da Casa Civil e da Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos (Seosp) ,Elias Rezende, que destacou que o respeito e compromisso do governo de Rondônia com o setor produtivo proporcionou agora a colheita de um prédio novo para Emater-RO no município.

Fonte

Texto: Vanessa Moura

Fotos: Frank Nery e Arquivo Emater

Secom - Governo de Rondônia