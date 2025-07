Prontos pro Mundo: 40 estudantes embarcam para Austrália no próximo domingo (13)

Ysabele Carvalho tem 16 anos de idade e está matriculada na 2ª série do Ensino Médio na Escola Estadual Jardim Iguatemi, na zona leste da capital paulista. Ela está entre os 40 estudantes que embarcam no domingo (13) rumo ao intercâmbio de três meses na Austrália. Após uma série de etapas de seleção, a adolescente passou a integrar a lista dos primeiros 500 alunos classificados do programa Prontos pro Mundo, iniciativa do Governo do Estado de São Paulo que leva estudantes da rede pública paulista para países de língua inglesa.

Nos próximos meses, começam as viagens de mais 500 estudantes, completando os 1.000 intercambistas anuais do programa. Esta é a primeira vez que uma gestão da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) leva estudantes da rede pública para um intercâmbio que envolve a matrícula de três meses no high school (etapa semelhante ao Ensino Médio brasileiro) e hospedagem em casas de famílias.

“O programa Prontos pro Mundo é uma oportunidade muito boa para os alunos da rede pública, uma forma de incentivo à realização dos nossos sonhos, à mudança do nosso futuro. Tenho certeza que essa experiência me trará independência e será transformadora. Eu ainda nem fui e já estou achando o programa muito bom por todo o apoio que tive até aqui. Minha rua não tem CEP e estou indo para a Austrália com um programa do governo que dá acesso ao intercâmbio a alunos de comunidade, como eu, e outros intercambistas com os quais já conversei”, diz Ysabele.

Ysabele e mais 39 estudantes embarcam para uma viagem de três meses no próximo domingo para Austrália. Foto: Divulgação/Governo de SP

O embarque dela e outros 39 estudantes está previsto para domingo à noite e o vôo deve partir para a Austrália à 1h05 da manhã de segunda-feira (14). Os estudantes podem chegar até o aeroporto de duas formas: com suas famílias ou com o transporte oferecido pelo programa aos intercambistas. A adolescente, que mora na capital paulista, será acompanhada até o embarque pelos pais, Regiane e Carlos, com quem vive na zona leste, e da irmã mais velha, Yasmin.

Atualmente, os pais têm uma empresa de locação de materiais para construção civil. “Eu pensava em fazer intercâmbio, em viajar para fora, desde criança, mas sempre acreditei que esse seria um sonho distante, que eu só poderia realizar com 28 anos de idade, porque neste momento meus pais não teriam condições de arcar com essa viagem”, afirma.

Para estar entre os primeiros 500 estudantes a viajar pelo programa, Ysabele passou por uma série de etapas de seleção Prontos pro Mundo. A participação no Saresp (Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo) no 9º ano do Ensino Fundamental, ter sido aluna frequente no mesmo ano, um curso de inglês online, a aprovação na prova de inglês e a conquista de boas notas no boletim bimestral estiveram entre essas etapas.

Na Austrália, Ysabele será moradora pelos próximos três meses da Ilha Kangaroo, já está matriculada em uma escola local e tem como anfitriões uma família formada por uma mulher de 51 anos de idade, um homem de 59 anos e sua filha, de 14 anos de idade e, enquanto arruma as malas, já sente o frio na barriga pela viagem de avião e pelo que viverá nos próximos três meses. “A ilha que vou morar é muito bonita e sei que a minha escola fica próxima à praia e que eles têm atividades ao ar livre. Estou muito animada por ter o privilégio de conhecer um país tão bonito, que tem uma cultura diferente do Brasil. Também quero aprender sobre os povos originários da Austrália porque, pelo que pesquisei, eles valorizam muito mais sua história por lá, e penso em trazer esse aprendizado para o Brasil”, espera.

A jornada dos estudantes que são selecionados para o programa Prontos pro Mundo começa no 9º ano do Ensino Fundamental e a viagem ocorre quando eles estão matriculados na 2ª série do Ensino Médio. Atualmente, Ysabele integra outros programas da pasta: está matriculada em uma unidade do Programa Ensino Integral e faz o curso técnico de desenvolvimento de sistemas dentro de sua própria escola, parte da Educação Profissional. Na volta do intercâmbio, quer ser uma das estagiárias do BEEM (Bolsa Estágio Ensino Médio) — que ela considera “outra grande oportunidade de reconhecimento dos estudantes pelo governo”.

Quando concluir o Ensino Médio, Ysabele espera seguir estudando, e já se empenha para ter boas notas no Provão Paulista Seriado — iniciativa do governo que garante acesso direto às universidades e faculdades públicas paulistas — e ser aprovada em fisioterapia.

“O estudo muda as nossas vidas, todos esses programas são um incentivo para que os alunos estudem e não desistam. O Governo tem entregado muitas oportunidades para quem busca. Quando a gente tem persistência, elas aparecem”, finaliza Ysabele.

O intercâmbio do programa Prontos pro Mundo é 100% gratuito para o aluno e sua família, com todos os custos e organização providenciados pela Secretaria da Educação. Itens como documentos pessoais (passaporte, visto), hospedagem, aulas, traslados, passagens aéreas serão cobertos. Os alunos receberão também uma bolsa-auxílio para suas despesas pessoais durante a estadia no exterior.