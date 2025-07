Previsão do tempo para domingo (13), em SP: sol aparece entre nuvens

Neste domingo (13), a circulação de ventos marítimos provoca o aumento de nebulosidade na faixa leste do Estado de São Paulo.

O dia começa mais fechado, com presença de nuvens e até há chances de chuviscos entre a Serra do Mar e o litoral. Em toda a faixa litorânea, o céu deve permanecer mais nublado ao longo do dia, com temperaturas amenas e não se descarta a ocorrência de alguma chuva fraca ou garoa isolada. Mesmo assim, os volumes previstos são baixos e não há previsão de transtornos.

Na capital, o sol aparece entre nuvens e a máxima deve alcançar os 23 °C. No interior do Estado, o tempo continua estável, com predomínio de sol e elevação gradual das temperaturas, especialmente no período da tarde.

Com exceção da faixa leste, a umidade do ar será baixa em todas as outras regiões, as quais poderão atingir valores de umidade relativa inferiores a 30% em boa parte do Estado, logo o cuidado com a hidratação deverá ser redobrado.

