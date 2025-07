SP abre inscrições para capacitar pequenos negócios interessados em vender para o exterior

O Governo do Estado vai capacitar micro, pequenas e médias empresas, além de startups e produtores rurais interessados em exportar produtos e serviços. Empreendedores de qualquer região do estado e de qualquer setor podem se inscrever até 31 de julho no Exporta SP , programa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) e da InvestSP, agência de promoção de investimentos vinculada à pasta.

A capacitação é gratuita e 100% online. Durante três meses, no segundo semestre, os empreendedores participarão de dois encontros coletivos por semana. Eles ainda terão acesso a até quatro mentorias, que são encontros individuais com especialistas, nos quais poderão debater as necessidades e os desafios específicos de seus negócios.

O Exporta SP é organizado pela Diretoria de Relações Internacionais e Comércio Exterior da InvestSP, que é responsável pelos quatro escritórios internacionais do Governo de SP, localizados na Europa, na América do Norte, na Ásia e no Oriente Médio.

“Ao investir na capacitação empreendedora, queremos incentivar os pequenos negócios a buscar novos mercados e mover a alavanca do desenvolvimento que gera renda e emprego, forte diretriz do governador Tarcísio de Freitas”, afirma o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Jorge Lima.

A capacitação aborda os temas que mais desafiam os empresários no processo de internacionalização, como: formação de preços, adequação de produtos e serviços, inteligência comercial e planos de marketing e vendas. As empresas participantes ainda contam com apoio de especialistas por até dois anos.

“Ao acessar o mercado internacional, a pequena empresa desenvolve novas habilidades e se torna mais competitiva, além de aumentar seu faturamento e diversificar suas fontes de receita, o que gera mais segurança. Por isso, é fundamental apoiarmos os pequenos negócios, que são responsáveis por mais da metade dos empregos gerados no Brasil”, afirma o presidente da InvestSP, Rui Gomes.