Governo de RO promove arraial no Palácio Rio Madeira com dança, música e integração entre servidores

Servidores prestigiam a programação do Arraial do CPA, em Porto Velho

Na manhã desta sexta-feira (11), o Palácio Rio Madeira foi palco de muita animação e tradição, com a realização do “Arraial do CPA”. Promovido pelo governo de Rondônia, por meio da Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas (Segep), o evento reuniu servidores, familiares e visitantes para celebrar a cultura popular e fortalecer o clima de integração no ambiente de trabalho.

A programação contou com o Conjunto Combo da Banda de Música da Polícia Militar do Estado de Rondônia (PMRO), que animou a manhã com clássicos juninos e músicas regionais, além da apresentação da quadrilha junina Jucadiro, da Zona Leste de Porto Velho, que trouxe coreografias típicas e animação; e do Boi Marronzinho, da Vila Tupy, Zona Sul da Capital, que emocionou com a força do boi-bumbá.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, destacou que valorizar os servidores é fundamental para construir um governo mais humano e eficiente. “O arraial do CPA é um momento de confraternização que celebra a cultura, fortalece os laços entre os servidores e mostra que a administração pública também pode ser feita com alegria, união e respeito às tradições.”

INTERAÇÃO

Apresentação do Boi Marronzinho encantou o público presente

O superintendente Estadual de Gestão de Pessoas, Silvio Luiz Rodrigues da Silva, enfatizou a importância de trazer a cultura junina aos servidores. “Mais um ano que realizamos o arraial aos servidores. O São João faz parte da cultura de Rondônia e está bem enraizada, por isso, criamos este momento de interação que permite que as pessoas se sintam mais à vontade para se divertirem e, depois, voltar ao trabalho. A intenção é interagir e descontrair quem serve tão bem o serviço público”, relatou.

Segundo a servidora da Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia (Agevisa), Ana Lúcia, o arraial promovido pelo governo de Rondônia foi um momento especial de integração. “Estava tudo maravilhoso, este tipo de evento aproxima os servidores, traz alegria e promove ainda mais união no ambiente de trabalho”, destacou.

E, para fechar o arraial com chave de ouro, os próprios servidores protagonizaram uma grande quadrilha junina, mostrando talento e animação. O Arraial do CPA faz parte das ações do governo de Rondônia para valorizar os servidores, promover o bem-estar no ambiente de trabalho e manter viva a tradição cultural do estado.

Fonte

Texto: Jane Carvalho e Midian Mascarenhas sob supervisão de Sara Lazarotto

Fotos: Ésio Mendes

Secom - Governo de Rondônia