Governo de SP destaca acessibilidade e acolhimento no Trem Intercidades que liga SP a Sorocaba

O Governo de SP, por meio da Secretaria de Parcerias em Investimentos do Estado (SPI), estruturou o projeto do Trem Intercidades (TIC) Eixo Oeste, o TIC Sorocaba, que ligará a capital a Sorocaba, como uma referência em mobilidade inclusiva. Desde o planejamento, o projeto adota critérios rigorosos de acessibilidade e acolhimento, com infraestrutura voltada a atender diferentes perfis de usuários, como pessoas com deficiência, gestantes, mães com bebês e demais passageiros que necessitam de cuidados especiais.

O plano inclui ainda protocolos específicos de atendimento a vítimas de assédio ou discriminação, reforçando o compromisso com um ambiente de respeito e segurança no transporte público.

As estações contarão com acessos adaptados, incluindo rampas, elevadores e sinalização tátil, garantindo autonomia a pessoas com mobilidade reduzida e deficiência visual. Os banheiros seguirão os padrões estabelecidos pela norma NBR 9050/2015, com boxes adaptados, barras de apoio e pias em altura acessível.

Além disso, todas as estações previstas também contarão com salas de amamentação e espaços de acolhimento, projetados para garantir conforto, privacidade e estrutura adequada para suporte diário ou emergencial aos responsáveis e seus bebês.

Com tempo estimado de cerca de 60 minutos entre Sorocaba e a capital, o TIC se consolida como um projeto de mobilidade democrática, alinhado às melhores práticas internacionais de acessibilidade e inclusão. A fase de consulta pública do projeto ocorreu entre 30 de abril e 2 de junho. Já as audiências públicas presenciais aconteceram em Sorocaba (26/5), São Roque (28/5) e São Paulo (29/5), todas tiveram transmissão ao vivo no Youtube do Governo do Estado.

SP Nos Trilhos

O TIC Sorocaba integra o programa SP nos Trilhos que conta com mais de 40 projetos de expansão da malha metroviária, de trens urbanos e a construção dos Trens Intercidades (TICs) e VLTs. Ao todo, as iniciativas estão estimadas em mais de R$ 190 bilhões, somando mais de mil quilômetros de extensão de trilhos na Grande São Paulo, interior e litoral.