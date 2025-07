Obras da Barragem de Duas Pontes em Amparo avançam

A obra da Barragem Duas Pontes, em Amparo, que visa garantir água para 5,5 milhões de pessoas na região de Campinas, atingiu 44% de sua execução e deve ser entregue até o final de 2026.

Com capacidade para armazenar 53,4 bilhões de litros de água – volume equivalente a 21,4 mil piscinas olímpicas –, a barragem vai transformar a disponibilidade hídrica local, aumentando em 155% a vazão do Rio Camanducaia, que passará de 3,4 mil para 8,7 mil litros por segundo.

A Barragem Duas Pontes faz parte de um pacote de R$ 806 milhões em obras hídricas na região, que inclui também a construção da Barragem Pedreira. Juntas, as duas estruturas vão armazenar 85 bilhões de litros de água (34,2 mil piscinas olímpicas), reforçando o abastecimento para 28 cidades quando integradas ao Sistema Adutor Regional (SAR). Além disso, R$ 522 milhões serão investidos em ações ambientais, garantindo a sustentabilidade dos recursos hídricos.

“A Barragem Duas Pontes representa um marco estratégico fundamental para a segurança hídrica da região, ao proporcionar não apenas o armazenamento de um volume expressivo de água, mas também a ampliação da vazão do rio Camanducaia em mais de 150%. Esse incremento significativo na capacidade hídrica fortalece a resiliência do sistema de abastecimento frente às variações climáticas e ao crescimento populacional”, destaca Natália Resende, secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística de São Paulo, que visitou a obra nesta sexta-feira (11).

UTR Camanducaia

Durante a visita, a secretária também conheceu as obras da Unidade de Tratamento do Rio (UTR) Camanducaia, um projeto de R$ 241 milhões que promete reduzir em 96% as impurezas das águas do rio.

A unidade vai tratar fontes difusas de poluição – como resíduos urbanos e industriais –, garantindo água de melhor qualidade para o reservatório da barragem e beneficiará todos os municípios que captam água no rio, proporcionando melhor qualidade de vida aos moradores da região.

Com as entregas previstas para julho de 2026, as obras representam um salto na gestão hídrica do estado, combinando infraestrutura, sustentabilidade e qualidade de vida para a população.

Ainda nesta sexta-feira, a secretária Natália Resende e o presidente do Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER-SP), Sergio Codelo, vistoriaram as obras de pavimentação da Estrada Vicinal do Limão (MMR-176), em Mogi Mirim, na região administrativa de Campinas. A intervenção integra o programa São Paulo Pra Toda Obra e tem potencial para beneficiar cerca de 93 mil moradores, com conclusão prevista para fevereiro de 2026.

Com 3,9 quilômetros de extensão, a obra é executada sob responsabilidade do DER-SP e representa um investimento de R$ 11,3 milhões. Trata-se de uma antiga demanda da população local. O novo pavimento asfáltico deve reduzir o tempo de deslocamento, aumentar a segurança viária e mitigar impactos ambientais, com a implantação de sistema de drenagem para condução das águas pluviais e contenção de processos erosivos nas margens da via.