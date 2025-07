PM Rodoviária encontra 1,3 tonelada de maconha escondida em carga de carreta no interior de SP

Nesta sexta-feira (11), a Polícia Militar Rodoviária apreendeu 1,3 tonelada de maconha escondida no compartimento de cargas de uma carreta. O motorista foi preso em flagrante durante abordagem na rodovia Raposo Tavares, em Sarapuí, no interior de São Paulo.

Agentes do 5º Batalhão de Polícia Rodoviária realizavam uma operação na região quando desconfiaram do veículo e iniciaram a vistoria.

Durante a inspeção, foram encontrados diversos fardos da droga, todos embalados e prontos para distribuição.

O motorista foi detido e encaminhado ao Departamento de Polícia Federal de Sorocaba, onde a ocorrência foi registrada.

Apreensão de drogas em São Paulo

As forças de segurança apreenderam mais de 103 toneladas de drogas neste ano em todo o estado de São Paulo. A quantidade é 53% maior se comparada às apreensões realizadas entre janeiro e maio do ano passado, conforme os dados da Secretaria da Segurança Pública.

Apenas no mês de maio, o total de entorpecente apreendido chegou a 36,9 toneladas, superando o mesmo mês do ano anterior em 147%.

Em cinco meses, a maior parte das apreensões foi de maconha, totalizando 75,8 toneladas. A maioria das apreensões aconteceu no interior do estado de São Paulo, com 70,5 toneladas do entorpecente. Na capital paulista, o total de droga apreendida foi 17,8 toneladas.