Dia do Rock e programação de férias: veja o que fazer neste fim de semana em SP

Ao longo de todo o mês de julho, as Fábricas de Cultura recebem programações especiais do Dia do Rock. Foto: Divulgação/Governo de SP

Foto: Reprodução/Secom SP

Antecipando as celebrações do Dia do Rock, comemorado em 13 de julho, o Museu da Imagem e do Som – MIS inaugura, nesta sexta-feira (11), a exposição inédita “O baú do Raul”, em homenagem ao cantor Raul Seixas, que faria 80 anos em 2025. Com centenas de itens originais, a exposição é dividida em mais de 15 salas e conta, entre os destaques, com o espaço “Toca Raul”, um karaokê com palco. Além da mostra, o público contará com uma programação especial repleta de música e performances, exclusiva para este final de semana.

Ao longo de todo o mês de julho, as Fábricas de Cultura recebem programações especiais do Dia do Rock. Entre os destaques, está a exposição “O Rock que Habla Espanhol!”. A programação inclui também aula de rockabilly, apresentações musicais, karaokê e sessões de cinema, com filmes como “Escola de Rock” e “Grease: Nos Tempos da Brilhantina”.

Em Campos do Jordão, como parte da programação do 55º Festival de Inverno , a Estação Motiva Cultural recebe a Jornada Paulista de Dança. Ao longo de três noites, apresentam-se um total de 10 companhias paulistas, selecionadas para uma vivência artística.

No mês das férias, o Museu Catavento leva a exposição “O UNIVERSO” ao Shopping Metrô Itaquera. Com cenário lúdico e divertido, a mostra apresenta informações sobre planetas rochosos e gasosos, asteroides e cometas, galáxias, buracos negros e a história evolutiva do universo, além de imagens e informações de estrelas, constelações, lua e sol.

E durante as férias, o Museu do Café promove ainda a programação especial para a criançada no Espaço Café com Leite. Neste final de semana, acontece a oficina de cake pops de café, na qual as crianças aprendem a preparar bolinhos no palito. Também tem início a oficina de minibarista, apresentando as noções básicas de preparo, montagem e finalização de um mocaccino de caramelo.

Confira a programação:

São Paulo Audiovisual Hub: Mostra Paulo Gustavo e Mostra de Cinema Indígena

Onde? FAAP – Fundação Armando Alvares Penteado | Rua Alagoas, 903 – Higienópolis – São Paulo.

FAAP – Fundação Armando Alvares Penteado | Rua Alagoas, 903 – Higienópolis – São Paulo. Quando? De 3 a 13 de julho. Todos os dias, a partir das 9h.

De 3 a 13 de julho. Todos os dias, a partir das 9h. Entrada Gratuita (inscrições e retirada de ingresso antecipado no site ).

Classificação: Livre.

Mais informações .

Jornada Paulista de Dança no 55º Festival de Inverno

Onde? Estação Motiva Cultural. Praça Júlio Prestes, 16 – Campos Elíseos, São Paulo.

Estação Motiva Cultural. Praça Júlio Prestes, 16 – Campos Elíseos, São Paulo. Quando? De 10 a 12 de julho. Quinta, sexta e sábado, às 19h.

De 10 a 12 de julho. Quinta, sexta e sábado, às 19h. Entrada Gratuita (retirar de ingressos 1h antes do espetáculo)

Classificação: Livre.

Mais informações: espetáculos de quinta , sexta e sábado .

O Baú do Raul é a nova exposição do MIS

Onde? Museu da Imagem e do Som – MIS. Av. Europa, 158 – Jardim Europa, São Paulo.

Museu da Imagem e do Som – MIS. Av. Europa, 158 – Jardim Europa, São Paulo. Quando? A partir de 11 de julho. Terças a sextas, das 10h às 19h; sábados, das 10h às 20h; domingos e feriados, das 10h às 18h.

A partir de 11 de julho. Terças a sextas, das 10h às 19h; sábados, das 10h às 20h; domingos e feriados, das 10h às 18h. Dia 11 (pré-estreia): R$ 90 (meia) e R$ 180 (inteira). Dias 12 e 13: R$ 25 (meia) e R$ 50 (inteira). A partir do dia 15: R$ 15 (meia) e R$ 30 (inteira). Gratuito às terças-feiras. Espaço Toca Raul: R$ 10 (até 3 pessoas juntas – necessário que cada participante tenha o seu próprio ingresso para a exposição).

Classificação: Livre.

Mais informações .

Festa da Pizza no Museu da Imigração

Onde? Museu da Imigração.R. Visc. de Parnaíba, 1316 – Mooca, São Paulo.

Museu da Imigração.R. Visc. de Parnaíba, 1316 – Mooca, São Paulo. Quando? Dia 12 de julho. Sábado, das 10h às 18h30.

Dia 12 de julho. Sábado, das 10h às 18h30. Entrada Gratuita.

Classificação: Livre.

Mais informações .

Nina Simone, Etta James e Whitney Houston no repertório do Theatro São Pedro

Onde? Theatro São Pedro.R. Barra Funda, 171 – Barra Funda, São Paulo.

Theatro São Pedro.R. Barra Funda, 171 – Barra Funda, São Paulo. Quando? Dia 12 de julho. Sábado, às 17h.

Dia 12 de julho. Sábado, às 17h. R$ 36 (meia-entrada) e R$ 72 (inteira)

Classificação: Livre.

Museu das Favelas promove Arraiá das Quebradas

Onde? Museu das Favelas. Largo Páteo do Colégio, 148 – Centro Histórico de São Paulo, São Paulo.

Museu das Favelas. Largo Páteo do Colégio, 148 – Centro Histórico de São Paulo, São Paulo. Quando? Dia 13 de julho. Domingo, das 12h às 18h.

Dia 13 de julho. Domingo, das 12h às 18h. Entrada Gratuita.

Classificação: Livre.

Mais informações .

Oficinas de minibarista e “cake pops” de café

Onde? Museu do Café. R. Quinze de Novembro, 95 – Centro, Santos.

Museu do Café. R. Quinze de Novembro, 95 – Centro, Santos. Quando? Cake pops: dias 12 e 13 de julho. Sábado e domingo, às 15h. Minibarista: de 12 a 26 de julho. Sábados, às 15h.

Cake pops: dias 12 e 13 de julho. Sábado e domingo, às 15h. Minibarista: de 12 a 26 de julho. Sábados, às 15h. Entrada Gratuita.

Classificação: Livre.

Mais informações: Cake Pop e Minibarista .

Dia do Rock nas Fábricas de Cultura

Onde? Diversas unidades das Fábricas de Cultura.

Diversas unidades das Fábricas de Cultura. Quando? Consultar a programação de cada unidade.

Consultar a programação de cada unidade. Entrada Gratuita.

Classificação: Livre.

Mais informações .

Museu Catavento no Shopping Metrô Itaquera

Onde? Shopping Metrô Itaquera.Av. José Pinheiro Borges, s/n – Itaquera, São Paulo.

Shopping Metrô Itaquera.Av. José Pinheiro Borges, s/n – Itaquera, São Paulo. Quando? Até 17 de agosto. De segunda a domingo, das 12h às 20h.

Até 17 de agosto. De segunda a domingo, das 12h às 20h. Entrada Gratuita.

Classificação: Livre.

Férias com brincadeiras indígenas em Tupã