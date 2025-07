Governo RO promove capacitação em manejo de gado leiteiro com foco em tecnologia e sustentabilidade

Com o compromisso de oferecer assistência técnica cada vez mais qualificada ao produtor rural, o governo de Rondônia promove entre os dias 7 e 11 de julho, um curso de capacitação voltado ao manejo de gado leiteiro. A atividade, de iniciativa da Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-RO), é realizada no Centro de Treinamento da Emater (Centrer-RO), em Ouro Preto do Oeste, e reuniu extensionistas de todo o estado, entre médicos veterinários, zootecnistas e técnicos da área.

O curso faz parte do projetoConsultec Leite, voltado à consultoria técnica especializada oferecida pelo governo de Rondônia, por meio da Emater-RO, para fortalecer o desenvolvimento da produção leiteira no estado. Com aulas ministradas pelo zootecnista João Rosseto Ribeiro Junior, a capacitação aborda temas fundamentais da pecuária leiteira, como lactação, reprodução, composição do rebanho, manejo e nutrição animal.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a qualificação técnica dos profissionais prepara o estado para um futuro de mais produtividade, sustentabilidade e geração de renda no campo. “O governo do estado tem trabalhado para impulsionar ações que promovam o avanço do setor agropecuário no estado, transformem a vida dos nossos produtores e fortaleçam a economia rural”, ressaltou.

A fazenda Kkau Leite é referência na produção leiteira com tecnologia de ponta

Durante a abertura, o diretor-presidente da Emater-RO, Luciano Brandão, destacou a importância de manter os profissionais da extensão rural constantemente atualizados para garantir um atendimento eficiente e moderno aos produtores rondonienses. “Capacitar é investir no fortalecimento da agricultura familiar”, frisou.

PRODUÇÃO LEITEIRA

Um dos pontos altos da programação foi a visita técnica à Fazenda Kkau Leite, em Cacaulândia, considerada referência na produção leiteira com tecnologia de ponta. A propriedade trabalha com animais da raça Girolando e utiliza o sistema Compost Barn , alcançando uma produção de 6.800 litros de leite por dia, com média de 29 quilos por vaca. A fazenda demonstra, na prática, como o manejo adequado aliado à inovação pode resultar em alta produtividade com bem-estar animal.

PROGRAMAÇÃO

O encerramento do curso se dará nesta sexta-feira (11), com uma palestra da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) sobre a pecuária de baixo carbono e a apresentação da calculadora desenvolvida para medir e reduzir as emissões de gases de efeito estufa na atividade leiteira, um passo importante rumo à sustentabilidade do setor.

Como instrumento prático de acompanhamento, os técnicos também receberam um caderno de campo da Emater-RO, que ficará com os produtores rurais assistidos, onde serão registradas as informações técnicas das propriedades: número de animais, ordenhas, produção diária, clima, irrigação e demais aspectos que permitirão um diagnóstico mais preciso e um plano de ação eficiente para cada realidade.

A iniciativa reforça o papel da Emater-RO como agente de transformação no campo, garantindo não apenas conhecimento aos profissionais, mas também resultados concretos aos produtores atendidos em todas as regiões de Rondônia.

