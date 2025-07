Estratégias são discutidas durante primeira reunião do Conselho Estadual de Controle Interno

Aprimeira reunião presencial da diretoria do recém-criado Conselho Estadual de Controle Interno (Coneci) foi realizada na quinta-feira (10), de forma híbrida, no Edifício Rio Jamari, no Palácio Rio Madeira (PRM), em Porto Velho. O encontro marcou o início de uma nova fase para o Coneci, com foco na organização interna, estratégias de atuação e fortalecimento das práticas de controle interno nos entes municipais e estaduais de Rondônia.

O governo de Rondônia, por meio da Controladoria-Geral do Estado (CGE), foi responsável pela coordenação e articulação para a instituição do Coneci, consolidando o compromisso com a boa governança e o aprimoramento dos mecanismos de controle. Durante a reunião, foram debatidos os principais direcionamentos para a atuação do conselho, a possível contribuição anual a ser financiada pelos municípios, a apresentação do portal institucional do Coneci, e a abertura de um perfil oficial nas redes sociais, com o apoio da equipe de comunicação da CGE na produção dos materiais.

Para o controlador-geral do Estado, José Abrantes Alves de Aquino, a reunião representa um avanço importante para o fortalecimento da governança e da integridade na administração pública. “A estruturação do Coneci reforça o compromisso de Rondônia com o controle interno, a transparência e a melhoria contínua da gestão pública. A CGE continuará como parceira nesse processo, oferecendo suporte técnico e institucional”, destacou.

O presidente do Coneci, Rogério Antonio Carnelossi, salientou a importância do alinhamento com os membros da diretoria para a consolidação das diretrizes e ações do conselho. “Essa reunião foi fundamental para traçarmos as primeiras estratégias de atuação e discutirmos soluções viáveis para os desafios iniciais do Coneci. O apoio da CGE tem sido essencial, e nosso objetivo é que o conselho se torne um espaço técnico de fortalecimento do controle interno nos municípios e no estado.”

Participaram presencialmente da reunião, o presidente do Coneci, Rogério Antonio Carnelossi; o vice-presidente, Jonhy Milson Oliveira Martins; o secretário-executivo, Willian Soares Sousa; e os membros da Junta Fiscal, Eliane Silveira da Paz e Josiane Carvalho Brito. A conselheira Eveline Patrícia Horste também participou de forma remota. A CGE, responsável pela iniciativa de criação do conselho, segue oferecendo apoio técnico e institucional aos trabalhos do Coneci.

Fonte

Texto: Richard Neves

Fotos: Vitória Gonzaga

Secom - Governo de Rondônia