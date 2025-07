Inverno transforma hábitos de consumo e lazer dos paulistas, revela pesquisas do Procon-SP

A chegada do inverno altera significativamente os hábitos de consumo e lazer da população paulista, segundo pesquisa realizada pelo Procon-SP. O levantamento mostra como os consumidores se adaptam à estação com novas escolhas de produtos, serviços e formas de entretenimento.

Sete em cada dez entrevistados declaram consumir alimentos e bebidas típicos da época, como sopas, chás e fondue, além de reforçar o guarda-roupa com agasalhos e acessórios para o frio. As compras sazonais são acompanhadas por práticas como vacinação e aquisição de medicamentos – em torno de 36% do total dos participantes declararam adotar a prática.

Cerca de 24% do total afirmaram que já se endividaram em função desse consumo sazonal – o dado requer atenção e reforço nas orientações aos consumidores sobre a importância do planejamento das finanças pessoais.

As festas juninas continuam sendo o evento favorito da estação: 36% dos consumidores frequentam quermesses, festivais e celebrações religiosas em igrejas, clubes e espaços públicos. As comidas típicas, compradas principalmente em supermercados e feiras, são presença garantida nas celebrações.

Embora a maioria dos consumidores tenha relatado que não tiveram problemas de consumo relacionados às festas e eventos de inverno, 12% dos entrevistados mencionaram problemas como pagamento de meia entrada, consumação mínima exigida, perda de comanda, falta de informação prévia sobre taxa de couvert artístico, entre outros. Destes, 35% não conseguiram resolver os problemas relatados e 50% disseram que não sabem como resolver.

O comportamento revela também atenção crescente à saúde e segurança alimentar. Cerca de 65% dos consumidores costumam verificar a validade, composição e conservação dos produtos antes da compra.

As viagens também fazem parte do roteiro de inverno: entre os que costumam viajar nesta época, a preferência recai sobre cidades do interior paulista, com deslocamento majoritariamente em carro próprio. O planejamento financeiro aparece como um diferencial – 92% desses consumidores pesquisam preços antes de fechar pacotes ou reservar hospedagens.

Entre os entrevistados, o perfil predominante é feminino (65%); a faixa etária predominante possui idade entre 26 e 50 anos, 68,04% possuem renda de até quatro salários mínimos e 49,76% possuem residência na capital paulista. A pesquisa foi realizada entre os dias 12 e 30 de junho, com 410 participantes.

O levantamento oferece um panorama das práticas e escolhas da população durante o inverno, reforçando o papel do consumo como reflexo da cultura, das necessidades e do estilo de vida dos cidadãos.

Veja aqui o relatório completo .