Unesp divulga o resultado final do Vestibular Meio de Ano e do ingresso via Enem

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) publicou nesta sexta-feira (11) o resultado final do Vestibular Meio de Ano e do Processo Seletivo Unesp-Enem Meio de Ano, exames com 160 vagas nas engenharias agronômica, civil, elétrica e mecânica de Ilha Solteira, sendo 144 oportunidades no Vestibular e 16 na seleção pelas notas do Enem. Os candidatos poderão fazer a consulta nos sites da Unesp ( vestibular.unesp.br ) e da Fundação Vunesp ( www.vunesp.com.br ). A matrícula em primeira chamada será realizada em 14 e 15 de julho, de forma virtual, com link pelo site da Vunesp ou diretamente pelo Sistema de Graduação da Unesp (Sisgrad), no endereço http://sistemas.unesp.br/calouros .

A segunda chamada das duas seleções será publicada em 17 de julho, a partir das 10h, nas páginas da Unesp e da Vunesp. As chamadas seguintes estão previstas para os dias 22, 25 e 29 de julho. O calendário completo de matrículas prevê oito chamadas, com a divulgação da oitava convocação em 6 de agosto.

O Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP) destina 50% das vagas de cada curso de graduação da Unesp para alunos que tenham feito todo o ensino médio em escola pública, sendo que 35% das vagas desse sistema são destinadas aos candidatos que se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas. Este sistema tem garantido maioria de ingressantes vindos de escolas públicas desde o Vestibular Unesp 2017.

Mais informações

A Unesp é uma universidade pública e gratuita que está entre as maiores e melhores do país e da América Latina. Presente em 24 cidades do Estado de São Paulo, com 34 unidades universitárias, desenvolve atividades de ensino, pesquisa e extensão universitária em todas as grandes áreas do conhecimento.

Criada em 1976, a Universidade tem cerca de 50 mil estudantes, entre alunos de graduação e pós-graduação (stricto sensu). Oferece ainda cursos pré-vestibulares gratuitos e mantém programas de extensão abertos para a comunidade. Três escolas de ensino médio/técnico também são mantidas pela Unesp, que possui cerca de 1.900 laboratórios e 33 bibliotecas, além de cinco fazendas de ensino e pesquisa e três hospitais veterinários.

Para tirar dúvidas sobre o vestibular, o candidato pode fazer contato pelo link “Fale Conosco” do site da Vunesp: https://www.vunesp.com.br/FaleConosco . Também pode acessar os sites vestibular.unesp.br e www.vunesp.com.br .

Para obter informações sobre os cursos de graduação da Unesp, pode acessar a página do Guia de Profissões em www.unesp.br/guiadeprofissoes .