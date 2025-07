Delegação do governo de RO integra articulação regional para fortalecer comunicação da Amazônia na COP30

Com o objetivo de definir estratégias integradas para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30), o Workshop de Comunicação da Amazônia Brasileira, promovido pelo Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal, reuniu comunicadores públicos e secretários de comunicação dos nove estados amazônicos em preparação para a conferência climática, que ocorrerá em novembro de 2025, em Belém. A Secretaria de Estado da Comunicação (Secom) participou da iniciativa com três representantes.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou a importância do alinhamento entre os estados amazônicos. “A COP30 é uma oportunidade histórica para mostrarmos ao mundo que a Amazônia é parte da solução. Rondônia está comprometida com a sustentabilidade e a comunicação fortalece esse protagonismo.”

Durante o encontro, foram debatidas ações conjuntas para fortalecer a imagem institucional da região, combater a desinformação e dar visibilidade global às soluções sustentáveis desenvolvidas na Amazônia. A secretária de Comunicação de Rondônia, Rosângela Silva, destacou o papel do estado no processo. “Estamos assumindo uma comunicação mais ativa e estratégica, que valoriza as vozes da floresta e mostra que Rondônia tem propostas reais para os desafios climáticos.”

Entre as diretrizes estabelecidas no workshop, estão a produção de conteúdo bilíngue, campanhas educativas e o uso de plataformas digitais integradas.

Também foram definidos pilares, temas que devem pautar a atuação conjunta na conferência, tais como:

Justiça climática;

Transição energética justa; e

Valorização dos povos tradicionais.

A participação de Rondônia no evento reforça o compromisso do estado com o desenvolvimento sustentável e com a projeção internacional da Amazônia Legal. A Secretaria de Estado da Comunicação seguirá atuando de forma colaborativa para garantir que as ações locais ganhem destaque na agenda global da COP30.

